Fermerët polakë asgjësojnë grurë nga Ukraina

Fermerët polakë protestojnë kundër importeve të grurit nga Ukraina dhe kundër masave të BE për mbrojtjen e mjedisit.

Asgjë nuk funksionon në pikën kufitare gjermano-polake pranë Frankfurt në Oder. Aktualisht nuk ka asnjë kalim në lidhjen rrugore më të rëndësishme midis Polonisë dhe Gjermanisë. Fermerët polakë po bllokojnë Autostradën 2, një zgjatim i A12 në anën polake, me traktorë, autokombajna dhe makina të paktën deri të hënën pasdite. Në pankarta kritikohet politika bujqësore e BE.

Fermerët polakë asgjësojnë grurin nga Ukraina

Fermerët protestojnë edhe kundër importit pa taksa të produkteve bujqësore nga Ukraina. Pas pushtimit rus dy vjet më parë, BE pezulloi të gjitha detyrimet dhe kuotat e importit për produktet bujqësore nga Ukraina për të ndihmuar ekonomikisht vendin. Një fermer polak, i cili dëshiron të mbetet anonim, kritikon këtë masë: "Për momentin, ajo ka shkatërruar plotësisht çmimet dhe gjithçka që lidhet me drithin. Nëse vazhdon kështu, fermerët nuk do të pushojnë".

Produktet bujqësore ukrainase duhet të kalojnë tranzit përmes Polonisë. Megjithatë, sipas fermerëve, produktet hyjnë në tregun polak dhe ulin çmimet.

Fermerët dhe kamionistët polakë kanë bllokuar vazhdimisht pikat kufitare për mallrat ukrainase për muaj të tërë. Ukraina është e indinjuar, sepse fermerët e saj kultivojnë fushat duke rrezikuar jetën e tyre. Kohët e fundit, produktet bujqësore ukrainase janë derdhur nga kamionë dhe trena të mallrave.

Të dielën, u publikua një video nga një shoqatë fermerësh polakë, në të cilën shihen protestuesit duke hapur dyert e pasme të tre kamionëve ukrainas dhe duke derdhur një pjesë të ngarkesës me grurë. Revista Spiegel njofton se ngjarja duket se ka ndodhur në territorin polak, në pikën kufitare Dorohusk. Ambasadori ukrainas në Varshavë, Wassyl Swaritsch, u bëri thirrje autoriteteve polake të ndërhyjnë.

Fotografi: Ukrinform/dpa/picture alliance

Protestat gjithnjë e më të trazuara

Ndërsa protestuesit në kufirin me Gjermaninë janë paqësore, protestat në kufirin polak me Ukrainën janë gjithnjë e më të trazuara. Kryeministri Tusk tani ka përfshirë pikat kufitare në listën e infrastrukturës kritike në mënyrë që furnizimet ushtarake dhe humanitare të destinuara për Ukrainën në veçanti të mund të vazhdojnë pa pengesa.

Megjithatë, Tusk nuk e pranoi ftesën e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky për t'u takuar në kufi për të gjetur një zgjidhje për konfliktin. Ata më në fund do të takohen në Varshavë në fund të marsit për konsultime qeveritare.

Megjithëse qeveria polake dëshiron të shmangë një përshkallëzim diplomatik midis Varshavës dhe Kievit, ajo gjithashtu nuk dëshiron të armiqësohet me fermerët e saj. "Ne e dimë se populli polak ka ndihmuar Ukrainën dhe ne duam të vazhdojmë ta bëjmë këtë," tha ministri polak i Bujqësisë Siekierski. "Por në të njëjtën kohë, ne nuk duam që ndihma të vijë në kurriz të një grupi profesional”.

Protesta kundër Paktit të Gjelbër

Siekierski tani do t'i trajtojë shqetësimet e fermerëve polakë në takimin e tij me kolegët e tij të BE-së në Bruksel. Megjithatë, fermerët që aktualisht bllokojnë autostradën për në Gjermani kërkojnë masa konkrete, thotë Wojcik, organizator i demonstratës: "Për momentin është një protestë 24 orëshe, por nëse nuk ka rezultate, mund të zgjasë shumë më gjatë". Në kolonën në autostradën A2, disa kilometra e gjatë, valëviten flamuj polakë nga automjetet dhe shfaqen pankarta që kritikojnë gjithashtu politikën bujqësore të BE.

Szczepan Wojcik, organizatori i demonstratës, e quan atë një grevë paralajmëruese: "Ne po protestojmë kundër propozimeve të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian për Paktin e Gjelbër", shpjegon Wojcik. Sipas fermerëve polakë, planet për riorganizimin ekologjik të bujqësisë janë shumë drastike. Megjithatë, qeveria e Donald Tusk-ut deri tani ka refuzuar të tërhiqet.

aud (tagesschau, spie)