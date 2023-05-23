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Журналист Эван Гершкович в суде
Журналист Эван Гершкович на судеФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS
Правосудие и законРоссия

Журналисту Эвану Гершковичу продлили арест на три месяца

Даниил Сотников
1 ч. назад

Американский журналист, обвиняемый в России в шпионаже, останется под арестом как минимум до 30 августа.

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Лефортовский суд Москвы продлил до 30 августа арест американскому журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в России в шпионаже. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" во вторник, 22 мая.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 августа", - сообщили в суде. Заседание о продлении меры пресечения проходило в закрытом режиме, так как материалы дела Гершковича засекречены.

Как сообщили в пресс-службе Лефортовского суда, родители журналиста, которые приехали в Россию из США, присутствовали в суде, но на само заседание их не пустили. Госдепартамент США сообщил, что на заседании присутствовал один сотрудник посольства.

К Гершковичу не пускают дипломатов США

Гершкович находится под стражей с начала апреля. За это время дипломатам США несколько раз отказывали в консульском доступе к журналисту. В МИД России объяснили, что делают этого "в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам".

"Он вообще не должен был быть задержан. Журналистика - это не преступление. Его нужно немедленно освободить", - прокомментировал продление ареста координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. По его словам, у российских властей нет оснований для отказа в консульском доступе журналисту.

Госдеп США назвал Гершковича "незаконно удерживаемым"

Госдепартамент США официально считает Гершковича "незаконно удерживаемым", что позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы для его освобождения, в том числе вести переговоры об обмене. В начале мая телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США ищут у своих союзников по всему миру потенциальных кандидатов на обмен Гершковича.

Журналист был задержан в Екатеринбурге и доставлен в Москву 29 марта. На следующий день Лефортовский районный суд арестовал его до 29 мая по подозрению в шпионаже. Он стал первым зарубежным репортером, арестованным по такому обвинению в России с 1986 года. В ФСБ считают, что Гершкович собирал сведения о предприятии военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. Как утверждало со ссылкой на источники агентство Bloomberg, президент России Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.

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