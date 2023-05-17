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Эван Гершкович
Журналист WSJ Эван ГершковичФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS
ПолитикаРоссия

В Палате представителей США призвали РФ отпустить Гершковича

Даниил Сотников
13 мин. назад

Комитет Палаты представителей США единогласно одобрил резолюции с призывом к РФ отпустить обвиняемых в шпионаже Гершковича и Уилана.

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Комитет Палаты представителей США по иностранным делам принял резолюции, которые призывают российские власти немедленно освободить журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и отпустить на свободу осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Об этом сообщает The Wall Street Journal во вторник, 16 мая.  

Обе резолюции были приняты единогласно. Теперь за них должна проголосовать Палата представителей в полном составе. Принятие документов, у которых нет юридической силы, усилит давление на администрацию президента США Джо Байдена по возвращению Гершковича и Уилана, отмечает WSJ.

Помимо освобождения Гершковича резолюция требует от Москвы обеспечить сотрудникам консульства США беспрепятственной доступ к нему и призывает администрацию Байдена обсудить его задержание с российскими официальными лицами.

"У России нет оснований держать в плену Эвана Гершковича, он невиновный американский журналист", - говорится в тексте резолюции. "Эван невиновен, он просто выполнял свою работу, освещая новости в России", - прокомментировал принятие документа член Палаты представителей от республиканцев Майкл МакКол. "Россия опустилась на новый уровень. Мы должны недвусмысленно заявить, что мы поддерживаем Эвана, что мы поддерживаем Пола Уилана, что мы поддерживаем их семьи", - заявил главный демократ в комитете, член Палаты представителей Грегори Микс.

Арест Эвана Гершковича и Пола Уилана в России

Корреспондент The Wall Street Journal в России Эван Гершкович 29 марта был задержан в Екатеринбурге и доставлен в Москву. На следующий день Лефортовский районный суд арестовал его до 29 мая по подозрению в шпионаже. Он стал первым зарубежным репортером, арестованным по такому обвинению в России с 1986 года. В ФСБ считают, что Гершкович собирал сведения о предприятии военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. Как утверждало со ссылкой на источники агентство Bloomberg, президент России Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.

Госдепартамент США присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" в РФ, что позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы для его освобождения, в том числе вести переговоры об обмене.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года. ФСБ утверждала, что при задержании обнаружила у него флешку с секретными данными. В 2020 году его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Уилан своей вины не признал.

CNN: США ищут кандидатов для обмена заключенными с Россией

В мае телеканал CNN узнал, что администрация Байдена обращается к странам-союзницам США, которые задерживали предполагаемых российских агентов, в том числе к Германии, Бразилии и Норвегии, чтобы выяснить, готовы ли эти государства пойти на масштабный обмен заключенными с РФ для освобождения Гершковича и Уилана. Источник сообщил CNN, что Москва "больше всего заинтересована" в экстрадиции Вадима Красикова - предполагаемого экс-полковника ФСБ, приговоренного в Германии к тюремному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Против подобного обмена выступает министерство юстиции США, ряд чиновников которого считают, что обмен стимулирует задержания американских граждан в России.

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