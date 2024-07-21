Пострадавшие от сбоя Windows устройства снова работают

В компании CrowdStrike, чей антивирус связан с глобальным сбоем Windows, заявили, что "значительное число" из 8,5 млн пострадавших устройств восстановили работу.

Компания CrowdStrike заявила, что "значительная часть" из пострадавших от глобального сбоя 8,5 млн устройств под управлением операционной системы Windows "снова работает". "Вместе с клиентами мы протестировали новую методику с целью ускорить восстановление пострадавших систем. Сейчас мы находимся в процессе внедрения этой методики. Мы добиваемся прогресса с каждой минутой", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте CrowdStrike в соцсети Х в воскресенье, 21 июля.

Компания-разработчик антивируса в очередной раз принесла извинения "за причиненный перерыв в работе" и заявила, что ее цель - "восстановить все системы как можно скорее".

После глобального сбоя в работе Windows ситуация нормализуется

После крупного сбоя в системе Microsoft Windows, приведшего к перебоям в работе авиакомпаний, больниц и телевидения во многих странах, обстановка постепенно стабилизируется. "Ситуация нормализуется во многих сферах, но многие предприятия по-прежнему устраняют неполадки", - сообщило 20 июля Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Германии. В США, а также во многих странах Азии возобновилось авиасообщение. Аэропорт Берлина вновь работает бесперебойно.

Глобальный сбой произошел 19 июля из-за дефектного обновления антивирусной программы компании CrowdStrike. По сообщению Microsoft, пострадали 8,5 млн устройств (менее одного процента компьютеров), работающих на Windows.

Сбой затронул многие программы Microsoft. В частности, из-за проблем в Microsoft Azure возникли трудности в работе авиаперевозчиков, аэропортов, финансовых учреждений, СМИ и медицинских систем. Пользователи видели ошибку BSOD ("синий экран смерти") на экранах устройств с Windows 10. На этом фоне авиакомпании Германии, США и других стран приостанавливали полеты, британский телеканал Sky News прервал вещание, а многие люди не могли записаться на прием в больницы.