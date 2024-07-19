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ПолитикаГлобальные темы

Из-за глобального сбоя сотни компаний приостановили работу

Сергей Ромашенко
19 июля 2024 г.

Во многих странах, включая Германию, из-за сбоя операционной системы Windows 10 остановилась работа аэропортов, банков, СМИ и магазинов. Крупнейшие авиакомпании приостановили полеты.

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Глобальный сбой в системах Microsoft
Глобальный сбой в системах MicrosoftФото: Tayfun Coskun/Anadolu/picture alliance

Из-за глобального сбоя операционной системы Windows 10 во многих странах, включая Германию, в пятницу, 19 июня, была приостановлена работа аэропортов, вокзалов, банков, супермаркетов, телеканалов и правительственных учреждений.

В аэропорту Берлина были на несколько часов остановлены все прилеты и вылеты. Авиакомпания Eurowings предупредила пассажиров о длительных задержках. Компания KLM полностью приостановила работу. Швейцарская Swiss заявила, что она не пострадала, но авиарейсы задерживаются из-за проблем у компаний-партнеров.

Повсеместный сбой

В целом сбой затронул компании в США, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Индии, Гонконге, Турции, Израиле, ЮАР, Великобритании и других странах Европы. Лондонская фондовая биржа прекратила публикацию новостей. Британский телеканал Sky News и телеканалы ряда других стран не смогли выйти в эфир. На гаджетах появляется "синий экран" с сообщением: "Windows была остановлена, чтобы предотвратить повреждение вашего компьютера", передает Sky News.

Американская корпорация Microsoft сообщила, что сбой операционной системы Windows 10 произошел из-за ошибки в обновлении антивируса CrowdStrike. Компания утверждает, что это не было кибератакой, и уже принимает "меры по смягчению последствий". В CrowdStrike подтвердили, что сбой связан с отправкой её обновлений Windows. Ее глава Джордж Курц заявил: "Проблема была выявлена, изолирована и исправлена. Мы направляем клиентов на портал поддержки для получения последних обновлений и продолжим предоставлять полные и постоянные обновления на нашем сайте... Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike".

Министерство цифрового развития России заявило, что не получало сообщений о технических проблемах в аэропортах страны на фоне глобального сбоя. "Ситуация с "Майкрософт" в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь - на объектах критической информационной инфраструктуры", - подчеркнули в пресс-службе Минцифры. Московский аэропорт "Домодедово" подтвердил, что сбой его не затронул.

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