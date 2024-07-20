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Цифровые технологииГлобальные темы

Microsoft: Сбой в работе Windows затронул 8,5 млн устройств

Павел Мыльников
21 июля 2024 г.

Сбой компьютеров под управлением Windows нарушил работу компаний по всему миру. Резонансный инцидент вызван ошибкой в обновлении антивируса CrowdStrike. Разработчик уже выпустил исправление.

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Сообщение о перезагрузке на мониторе компьютера под управлением Microsoft Windows
Сбой в работе Windows не обошел Германию сторонойФото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

Масштабный сбой операционной системы Windows, вызванный ошибкой в обновлении антивируса CrowdStrike, затронул 8,5 миллиона устройств с этой ОС. Такие данные корпорация Microsoft привела в своем блоге в субботу, 20 июля. Речь идет о менее чем одном проценте всех устройств под управлением Windows, подчеркнул разработчик операционной системы.

Обновления программного обеспечения иногда могут приводить к нарушениям в работе компьютеров, однако крупные инциденты, подобные резонансному случаю с продуктом CrowdStrike, случаются нечасто, отметили в Microsoft. Сбой показывает масштаб взаимосвязей в обширной IT-экосистеме и напоминает участникам IT-отрасли о необходимости уделять внимание в первую очередь безопасному развертыванию и аварийному восстановлению с использованием существующих механизмов, добавили в корпорации.

Глобальный сбой в работе Windows

Произошедший 19 июля масштабный сбой компьютеров под управлением Windows вызвал нарушения в работе компаний по всему миру. В аэропортах многих стран были суммарно отменены тысячи рейсов. Пострадали предприятия торговли, банки, биржи, телекомпании, а также государственные службы, в частности, больницы.

В CrowdStrike оперативно обнаружили ошибку и в тот же день выпустили исправление для своего продукта. Microsoft направила сотни программистов на помощь компаниям, затронутым сбоем, указал вице-президент корпорации по безопасности предприятий и операционных систем Дэвид Уэстон.

Германия оказалась в числе пострадавших стран, однако по состоянию на 20 июля ситуация во многих отраслях приходит в норму, отметило Федеральное управление по информационной безопасности (BSI). Пока окончательно не выяснено, как ошибочный код попал в обновление CrowdStrike, добавило ведомство. Представители BSI находятся в активном контакте с разработчиком антивируса по этому вопросу.

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