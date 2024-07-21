После глобального сбоя в Microsoft ситуация нормализуется

"Ситуация нормализуется во многих сферах, но многие предприятия по-прежнему устраняют неполадки", - сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники.

После крупного сбоя в системах Microsoft, приведшего к перебоям в работе авиакомпаний, больниц и телевидения во многих странах, ситуация постепенно стабилизируется. "Ситуация нормализуется во многих сферах, но многие предприятия по-прежнему устраняют неполадки", сообщило в субботу, 20 июля, Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI). В США и во многих странах Азии возобновилось авиасообщение. Аэропорт Берлина вновь работает бесперебойно.

Глобальный сбой в Microsoft произошел 19 июля из-за дефектного обновления антивирусной программы компании Crowdstrike, специализирующейся на обеспечении кибербезопасности. По сообщению Microsoft, пострадали 8,5 млн устройств (менее, одного процента компьютеров), работающих на операционной системе Windows.

Сбой затронул такие программы, как Microsoft Azure, Microsoft Defender, Microsoft Intune, Microsoft OneNote, OneDrive for Business, SharePoint Online, Windows 365, Viva Engage, Microsoft Purview, PowerBI, Microsoft Fabric, Microsoft Teams и Microsoft 365 admin center.

Масштабные проблемы во многих странах

Из-за сбоя в Microsoft Azure возникли проблемы в работе авиакомпаний, аэропортов, банков, СМИ и медицинских систем. На экранах устройств с Windows 10 видели ошибку BSOD ("синий экран смерти"). На этом фоне авиакомпании Германии, США и других стран приостанавливали полеты, британский телеканал Sky News прервал вещание, люди не могли записаться на прием в больницы и т. д.

В Microsoft отметили, что хотя процент затронутых сбоем устройств был невелик, серьезные экономические и социальные последствия "показывают, что CrowdStrike пользуются организации, предоставляющие крайне важные услуг". В сообщении компании говорится, что Crowdstrike помог Microsoft разработать решение, которое позволит быстрее разобраться с ситуацией.

Россию сбой не затронул, поскольку в стране практически нет решений CrowdStrike, а Microsoft отключила большинство российских клиентов от Azure год назад из-за санкций, введенных после российского вооруженного вторжения в Украину.