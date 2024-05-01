Житель Нью-Йорка признал вину в нарушении санкций против РФ

36-летний бизнесмен Григорьев получил более 250 тысяч долларов от российской компании, связанной с ВС РФ. Он также открыто обсуждал в электронной переписке пути обхода санкций США.

Житель Нью-Йорка Николай Григорьев признал себя виновным в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию американских электронных компонентов двойного назначения, используемых в российских военных беспилотниках. Фирма 36-летнего мужчины экспортировала технологии попавшей под санкции российской компании, связанной с ВС РФ, сообщило во вторник, 30 апреля, министерство юстиции США .

Бизнесмен продавал компоненты для ударных дронов

"Заявляя сегодня о своей вине, подсудимый признал, что вступил в сговор с целью контрабанды конфиденциальных американских беспилотных технологий на сумму более 250 тысяч долларов российским компаниям, которые поддерживают противозаконную войну Путина против Украины", - заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

По ее словам, быстрые действия правоохранителей, которые изучили большое число фейковых заказов и электронных переводов, предотвратили попадание более 11,5 тысячи электронных компонентов к военно-промышленному комплексу РФ. "Министерство юстиции продолжит привлекать к ответственности тех, кто игнорирует наши санкции и экспортный контроль с целью поддержать неспровоцированную и ничем не оправданную агрессию России против Украины - независимо от того, базируются ли они в Нью-Йорке или за рубежом", - подчеркнула Монако.

Обвиняемые открыто обсуждали обход санкций США

Двое других обвиняемых - Никита Архипов и Артем Оловянников - остаются на свободе. По данным следствия, Григорьев осуществлял экспорт через базирующуюся в Бруклине компанию Quality Life Cue LLC (QLC). Она была зарегистрирована и контролировалась им и Оловянниковым, а Архипов использовал учетную запись электронной почты QLC из России. Через эту компанию обвиняемые закупили электронные компоненты двойного назначения для предприятий в России, разрабатывающих и производящих беспилотники для войны против Украины, отмечается в заявлении.

При этом наиболее заметной из этих организаций была российская технологическая компания SMT-iLogic, которая в мае 2023 года подпала под санкции как участник цепочки поставок для производства российских военных БПЛА, указывается далее. По данным следствия, в период с 22 октября 2021 года по 22 февраля 2022 года на счета QLC поступили переводы от SMT-iLogic на общую сумму около 272 830 долларов. А в электронной переписке обвиняемые открыто обсуждали свои попытки обойти экспортные ограничения США, в том числе с помощью подставных компаний втретьих странах, таких как Казахстан.

С учетом признания вины Григорьеву грозит до пяти лет лишения свободы, указывается в заявлении.