Россиянин арестован на Кипре за контрабанду электроники США

Артур Петров, гражданин РФ и ФРГ, арестован на Кипре по запросу США. Его обвиняют в незаконных закупках американской электроники для российской компании, работающей на армию. Петрову грозят десятки лет тюрьмы.

33-летний Артур Петров, гражданин РФ и ФРГ, был арестован 26 августа на Кипре по запросу США. Американский Минюст сообщил об этом в четверг, 31 августа, разъяснив, что Петров обвиняется в контрабанде в Россию произведенной в США микроэлектроники, которая применяется при производстве ракет и дронов, систем радиоэлектронной борьбы и средств связи. Поставки подобной продукции в РФ американским законодательством запрещены.

По версии Минюста США, Петров вместе с двумя подельниками (тоже россиянами, имена которых не называются) с февраля 2022 года по август 2023-го закупил у американских компаний большой объем электроники для российского ООО "Электроком ВПК", которое, как указано на сайте компании, поставляет продукцию оборонно-промышленным предприятиям. Чтобы скрыть, что поставки предназначаются для России, контрабандисты использовали подставные юрлица, зарегистрированные в третьих странах.

Приговор Петрову вынесет суд в США

Петрову в США предъявлено сразу несколько обвинений, в том числе в нарушении законодательства об экспортном контроле, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Максимальное наказание по каждому из них составляет 20 лет лишения свободы. Приговор вынесет американский суд.

"Те, кто обходит наши ограничения экспортного контроля, чтобы поддержать жестокую военную машину Путина, будут привлечены к ответственности", - подчеркнул помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод, курирующий вопросы экспортного контроля.

РФ могла получать электронику через Эстонию и Турцию

В декабре федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка предъявил пятерым гражданам России и двум гражданам США обвинения в организации контрабанды электроники для российской оборонной промышленности в обход санкций. Россиянин Вадим Конощенок, которого американская сторона считает офицером ФСБ, дважды был остановлен на эстонско-российской границе с электронными компонентами и патронами американского производства.

А в феврале прокуратура ФРГ провела обыски в трех фирмах в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, заподозренных в совершении сделок на 15,5 млн долларов в нарушение санкций ЕС. По данным СМИ, эти компании могли поставлять электронику военного назначения в Россию через Турцию.

Смотрите также: