Зеленский ввел санкции против связанных с РФ перевозчиков

На 340-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями воскресенья, 29 января (время московское).

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Российские военные продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и обороняются на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, наступательных группировок сил РФ не обнаружено, указывается далее.

Кроме того, украинское военное командование сообщает, что в 15-ю городскую многопрофильную больницу в Юбилейном Луганской области доставлены до 300 наемников частной военной компании "Вагнер". По словам Генштаба ВСУ, врачи отказываются оказывать бойцам ЧВК медицинскую помощь.

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Регулярные российские силы, вероятно, заменяют истощенные силы ЧВК "Вагнер" для поддержания наступления в Бахмуте после того, как наступление группы Вагнера в Бахмуте с захватом Соледара достигло своей кульминации, полагают в Институте изучения войны (ISW). По мнению военных экспертов, об этом свидетельствует то, что в районе Бахмута действуют российские воздушно-десантные войска.

Российские силы пытаются помешать Украине вернуть инициативу, возможно, в преддверии запланированного решающего российского наступления на Донбассе, говорится в традиционном аналитическом отчете ISW . Слова начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о том, что российские силы сосредоточили основные усилия на захвате Донецкой области, вероятно, предполагают захват российскими силами ключевых позиций в западной части Луганской области и северо-восточной части Донецкой области для достижения административных границ областей, отмечают аналитики Института изучения войны.

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За минувшие сутки российские войска совершили 13 обстрелов семи территориальных общин Сумской области - Белопольской, Глуховской, Знобь-Новгородской, Краснопольской, Шалыгинской, Середино-Будской и Юнаковской. В Сумской областной военной администрации сообщили , что обстрелы производились из минометов и артиллерии, а также был осуществлен авиационный (ракетный) удар. В общей сложности зафиксировано 88 "прилетов", повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, местная гостиница, административное здание предприятия, дом молитвы одной из религиозных организаций, здание спорткомплекса, три магазина, кафе, детский сад и помещение почты.

Аргентина отказывается поставлять оружие Украине

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Олаф Шольц Альберто Фернандес Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Президент Аргентины Альберто Фернандес отверг возможность поставки вооружений Украине. "Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия в Украину или любую другую страну, находящуюся в конфликте", - заявил Фернандес на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Буэнос-Айресе.

Ранее бразильская газета Folha de S. Paulo сообщила со ссылкой на информированные источники, что Бразилия отклонила запрос Германии о продаже боеприпасов к ЗСУ Gepard. Согласно сообщениям СМИ, США обратились к некоторым странам Латинской Америки с просьбой предоставить Украине старое российское вооружение.

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В Иловайске, находящемся под контролем самопровозглашенной "ДНР", вечером 28 января прогремели взрывы, власти сепаратистского региона сообщили об ударах семи ракет РСЗО HIMARS. По данным украинских СМИ, удары произведены по железнодорожной станции во время разгрузки личного состава российских мобилизованных и техники.

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Создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о захвате села Благодатное Донецкой области, расположенного южнее Соледара.

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Ряд чиновников Пентагона лоббирует отправку Украине самолетов F-16 для помощи в контрнаступлении, сообщает Politico . При этом, по данным источников издания, США могут потребоваться как минимум несколько недель лишь для того, чтобы одобрить поставки истребителей Киеву и разрешить их другим странам.

Зеленский ввел санкции против связанных с РФ перевозчиков

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 182 компаний и троих человек, связанных с перевозками по железной дороге российской техники, оборудования и личного состава, которые задействованы в войне против Украины. Об этом украинский лидер сообщил в своем вечернем обращении к нации.

"Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использоваться для нашей обороны. Мы будем работать над тем, чтобы аналогичное блокирование было применено и другими странами", - указал украинский лидер.

В санкционный список попали, среди прочих компаний, "Белоруськалий", "Уралкалий", "Гомельский химический завод", "Белорусская железная дорога", "Рузаевский завод химического машиностроения", "Газпромбанк Лизинг", "Московский коксогаз" и другие.

Хроника событий 28 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 января 00.00 - 13.59 >>>

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