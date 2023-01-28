  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa
КонфликтыРоссия

Зеленский ввел санкции против перевозчиков, связанных с РФ

Анатолий Арни
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 января.

https://p.dw.com/p/4Mphc

На 340-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями воскресенья, 29 января (время московское).

++01.30++

Создатель группы Вагнера Евгений Пригожин заявил о захвате села Благодатное Донецкой области, расположенного южнее Соледара.

++00.40++

Ряд чиновников Пентагона лоббирует отправку Украине самолетов F-16 для помощи в контрнаступлении, сообщает Politico. При этом, по данным источников издания, США могут потребоваться как минимум несколько недель лишь для того, чтобы одобрить поставки истребителей Киеву и разрешить их другим странам.

++00.05++

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 182 компаний и троих человек, связанных с перевозками по железной дороге российской техники, оборудования и личного состава, которые задействованы в войне против Украины. Об этом украинский лидер сообщил в своем вечернем обращении к нации.

"Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использоваться для нашей обороны. Мы будем работать над тем, чтобы аналогичное блокирование было применено и другими странами", - указал украинский лидер.

Хроника событий 28 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Молдаване воюют в Украине по обе стороны фронта

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Олаф Шольц под огнем критики из-за танков: почему канцлер ФРГ тормозит передачу Leopard-2 Украине (22.01.2023)

Олаф Шольц под огнем критики из-за танков: почему канцлер ФРГ тормозит передачу Leopard-2 Украине (22.01.2023)

Польша пригрозила Германии сформировать международную коалицию стран, которая поставит танки Украине. Варшава готова передать танки Leopard Киеву без разрешения Берлина.
Политика22 января 2023 г.04:08 мин.
external

"Боишься быть у себя в доме, боишься выйти на улицу". Жители Херсона уезжают из города из-за обстрелов РФ (20.01.2023)

"Боишься быть у себя в доме, боишься выйти на улицу". Жители Херсона уезжают из города из-за обстрелов РФ (20.01.2023)

Войска РФ продолжают ежедневно обстреливать Херсон. Как и куда бегут херсонцы от российских обстрелов, а также на какую помощь могут рассчитывать беженцы? Подробности - в репортаже DW.
Общество20 января 2023 г.07:30 мин.
external

Сможет ли пропаганда Кремля вбить клин в латвийское общество? Европа в фокусе

Сможет ли пропаганда Кремля вбить клин в латвийское общество? Европа в фокусе

Россия не только ведет войну против Украины, но и постоянно атакует Запад посредством слов. Российская пропаганда сильно беспокоит соседнюю Латвию. В стране многие говорят на русском, особенно в восточных регионах. В приграничном городе Резекне проживает много русскоязычных людей, и местные жители боятся, что кремлевская пропаганда может расколоть латвийское общество.
Политика26 января 2023 г.26:27 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (фото из архива)

Киев обсуждает с Западом поставки авиации и ракет

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Картина

Художник Дмитрий Шагин: "Так и Христа начнут запрещать"

Художник Дмитрий Шагин: "Так и Христа начнут запрещать"

Права человека17 ч. назад
Передача очередной партии немецких дронов-разведчиков Vector украинской армии

Дроны для армии Украины от стартапа из Германии: новый заказ

Дроны для армии Украины от стартапа из Германии: новый заказ

Экономика и бизнес20 ч. назад
В немецком бундестаге почтили память жертв национал-социализма

Как в бундестаге почтили память жертв национал-социализма

Как в бундестаге почтили память жертв национал-социализма

Политика27 января 2023 г.
Максим Покровский

Лидер "Ногу cвело!" Максим Покровский: Россиян лечить некому

Лидер "Ногу cвело!" Максим Покровский: Россиян лечить некому

Культура27 января 2023 г.
Президент Латвии Эгилс Левитс

Президент Латвии: Мы не хотим притока россиян в нашу страну

Президент Латвии: Мы не хотим притока россиян в нашу страну

Конфликты27 января 2023 г.
Елена, жена погибшего за Украину белоруса

Как в Киеве прошел марш памяти погибших за Украину белорусов

Как в Киеве прошел марш памяти погибших за Украину белорусов

Общество27 января 2023 г.
На главную страницу