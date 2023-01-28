Зеленский ввел санкции против перевозчиков, связанных с РФ

На 340-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями воскресенья, 29 января (время московское).

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Создатель группы Вагнера Евгений Пригожин заявил о захвате села Благодатное Донецкой области, расположенного южнее Соледара.

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Ряд чиновников Пентагона лоббирует отправку Украине самолетов F-16 для помощи в контрнаступлении, сообщает Politico . При этом, по данным источников издания, США могут потребоваться как минимум несколько недель лишь для того, чтобы одобрить поставки истребителей Киеву и разрешить их другим странам.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 182 компаний и троих человек, связанных с перевозками по железной дороге российской техники, оборудования и личного состава, которые задействованы в войне против Украины. Об этом украинский лидер сообщил в своем вечернем обращении к нации.

"Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использоваться для нашей обороны. Мы будем работать над тем, чтобы аналогичное блокирование было применено и другими странами", - указал украинский лидер.

Хроника событий 28 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 января 00.00 - 13.59 >>>

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