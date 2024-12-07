  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыУкраина

Зеленский: Вторая партия F-16 из Дании уже в Украине

Роман Сулима
7 декабря 2024 г.

Украинский президент сообщил, что датские самолеты из первой партии "уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру ". По данным СМИ, Дания собиралась передать Украине 19 истребителей F-16.

https://p.dw.com/p/4nrtx
Истребители F-16
Истребители F-16 (фото из архива)Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предоставлении Данией второй партии истребителей F-16. "Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию", - написал Зеленский в Telegram в субботу, 7 декабря, поблагодарив лично датского премьер-министра Метте Фредериксен: "Метте, спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу!"

Зеленский также уточнил, что истребители из первой партии, предоставленные Данией ранее, "уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру", а вторая партия усилит защиту Украины дополнительно. "Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже бы удалось сделать невозможным российский террор", - добавил украинский президент.

Премьер-министр Метте Фредериксен и президент Украины Владимир Зеленский на "саммите мира" в Швейцарии 16 июня
Метте Фредериксен и Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Alessandro Della Valle/POOL/AFP/Getty Images

Украине обещали 79 истребителей F-16

Всего, как напоминают украинские СМИ, Дания собиралась передать Украине 19 истребителей F-16. Первые десять из обещанных 79 истребителей F-16 были поставлены в Украину 31 июля. "К концу 2024 года Украина должна будет летать на 20 таких же истребителях американского производства", - писало 4 августа издание The Economist, уточняя, что это событие произошло "через год после того, как нерешительная администрация Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку".

Дания - член НАТО - в феврале подписала соглашение, гарантирующее оказание военной помощи Украине на протяжении ближайших десяти лет. В том же месяце же глава датского правительства Метте Фредериксен говорила, что Копенгаген передал Киеву "всю свою артиллерию", и призывала Европу усилить военную поддержку Украины, нуждающейся в боеприпасах.

Согласно предварительным договоренностям, остальные F-16, обещанные коалицией во главе с Данией и Нидерландами, прибудут партиями в течение 2025 года.

Ракеты для F-16

30 июля газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что США согласились оснастить отправляемые в Украину истребители F-16 ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X, а также противорадиолокационными ракетами класса "воздух-земля" AGM-88 HARM и другим "современным оружием".

Первая группа украинских пилотов в конце мая завершила обучающий курс для полетов на F-16 на военной базе США в Аризоне. В июле правительства Нидерландов и Дании при поддержке Соединенных Штатов начали процесс передачи Киеву самолетов.

Потеря F-16 и критика в адрес ВСУ

29 августа Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что один из истребителей F-16, предоставленных Украине западными союзниками, разбился. Инцидент произошел во время отражения массированного ракетного удара РФ тремя днями ранее. В результате крушения самолета погиб летчик Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

Высказывалась версия, что причиной катастрофы стала ошибка летчика. Однако депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что, по данным ее источников, F-16 был сбит дружественным огнем из установки Patriot, и обвинила Воздушные силы ВСУ в замалчивании происшествия. 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Запад уже ищет F-16 для Украины. "Патриот" сбил "Кинжал" или наоборот? DW Новости (17.05.2023)

Запад уже ищет F-16 для Украины. "Патриот" сбил "Кинжал" или наоборот? DW Новости (17.05.2023)

Запад уже ищет возможности закупить истребители F-16 для Украины. Для этого Нидерланды и Великобритания в рамках саммита в Рейкъявике 17 мая инициировали создание "коалиции истребителей". Однако ключевой вопрос - где взять эти машины, так как ни у Лондона, ни у Амстердама их нет.
Политика17 мая 2023 г.34:46 мин.
Истребители F-16 в Украине

Что известно о потере истребителя F-16 в Украине

Что известно о потере истребителя F-16 в Украине

Украина потеряла один из истребителей F-16, который ей передали международные партнеры для отражения российских воздушных атак. Что известно о первой потере западного военного самолета.
Конфликты30 августа 2024 г.
Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото