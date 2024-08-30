Зеленский уволил командующего ВС ВСУ после крушения F-16

Отставка Николая Олещука произошла после того, как Киев потерял один из истребителей F-16, предоставленных западными странами.

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу, 30 августа.

Причина увольнения в документе не указана. Однако в вечернем видеообращении Зеленский, комментируя увольнение Олещука, отметил необходимость "усиливаться" на "командном уровне" и "беречь людей, беречь личный состав, беречь всех наших воинов".

Временно исполняющим обязанности командующего украинскими ВВС назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, который прежде возглавлял воздушное командование "Центр", сообщили в Генштабе ВСУ.

Потеря F-16 и критика в адрес ВСУ

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что один из истребителей F-16, предоставленных Украине западными союзниками, разбился. Это подтвердил Генштаб ВСУ. Инцидент произошел во время отражения массированного ракетного удара РФ 26 августа. В результате крушения самолета погиб летчик Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

Высказывалась версия, что причиной катастрофы стала ошибка летчика. Однако депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что, по данным ее источников, F-16 был сбит дружественным огнем из установки Patriot, и обвинила Воздушные силы ВСУ в замалчивании происшествия. Олещук ответил, что детали крушения выясняются и сослался на секретность в условиях войны.