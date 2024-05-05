Зеленский: ВСУ сбили еще один Су-25 в Донецкой области

В Донецкой области военные из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили очередной российский истребитель Су-25. Об этом в субботу, 4 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении к гражданам.

Украинский лидер поблагодарил военных за работу: "Каждая наша боевая бригада, которая держит крепко позиции, каждый наш воин, который обеспечивает результат для себя, для своих собратьев, для своего подразделения, защищает всю Украину и сохраняет для Украины возможность не только выстоять, но и отбросить оккупантов".

В конце апреля Минобороны Великобритании сообщало, что всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла в ходе войны 109 самолетов.

По словам Зеленского, только к утру 4 мая украинские военные сбили 13 БПЛА Shahed в приграничных областях страны, а в течение дня РФ применила "восемь ракет разных типов и почти 70 управляемых авиабомб" для ударов по позициям ВСУ на фронте и областям на востоке Украины. В частности, Россия за день как минимум пять раз наносила удары по Харькову, в городе в результате этого произошли пожары в частном секторе и на одном из предприятий.

Зеленский призвал граждан быть бдительными на Пасху

В этом же видеообращении президент Украины призвал граждан страны не терять бдительность на фоне празднования Пасхи. Зеленский отметил, что РФ пытается сорвать Глобальный саммит мира, который должен состояться в Швейцарии в июне. "Путин не хочет мира, он сумасшедший, и каждый день его государство делает что-то, чтобы это доказать. И чтобы преодолеть это зло, чтобы преодолеть войну, нам нужно максимальное единство мира", - заявил украинский лидер.