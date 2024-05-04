РФ за сутки пять раз атаковала Харьков ракетами и БПЛА

В Харькове после ударов РФ загорелось предприятие и склад в разных районах города. Россия после этого продолжила атаки.

В Основянском районе Харькова вечером в субботу, 4 мая, три частных дома загорелись после атаки ударных беспилотников Shahed-131/136. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По словам чиновника, БПЛА попал в частный сектор района. Данных о пострадавших Терехов не привел.

Эта атака РФ на город стала как минимум пятой за сутки, если опираться на сообщения местных властей. В ночь на 4 мая БПЛА также атаковали Основянский район города, они попали по объектам гражданской инфраструктуры, среди которых были офисное здание, склад и автомастерская. В результате ночной атаки пострадали четыре человека, среди них был ребенок, сообщал Терехов.

Еще три атаки по городу произошли утром и днем. В результате дневного ракетного удара крупный пожар начался на одном из предприятий в Индустриальном районе города. По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, при этом пострадали шестеро работников предприятия - четыре женщины, младшей из которых было 18 лет, и двое 21-летних мужчин.

ISW: Харьков может стать одной из следующих целей для захвата силами РФ

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед пограничниками страны по случаю их профессионального праздника, заявил, что Украина находится перед новым этапом войны, а РФ планирует расширить свое наступление. Украинский лидер не привел подробностей возможных планов РФ, но замглавы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий указывал, что армия РФ хочет наращивать силы в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

Харьков в последние недели подвергается массированным ракетным обстрелам и воздушным атакам со стороны РФ. 22 апреля российские войска ударили по телебашне в городе ракетой X-59 - сооружение обвалилось, а в городе возникли перебои в телевещании.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Россия усилила удары по городу и информационные операции против харьковчан, пытаясь вынудить их к бегству в преддверии возможного наступления на город. Силы РФ пытались захватить Харьков в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, однако после контрнаступления ВСУ на востоке Украины осенью 2022 года отступили ближе к границе.