Российские войска ударили по телебашне в Харькове

В результате российского ракетного удара Харьковская телебашня была частично разрушена. Информации о пострадавших нет.

Российские войска днем в понедельник, 22 апреля, нанесли удар по телебашне в Харькове. Фото и видео разрушенного здания публикуют местные Telegram-каналы. По данным властей, в результате атаки никто не пострадал.

На кадрах с места событий видно, что от удара башня складывается практически пополам, а затем верхняя часть обваливается.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов подтвердил удар по "объекту телевизионной инфраструктуры". "Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет. На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения", - написал он в Telegram.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется.

Прокуратура: Удар по телебашне был нанесен ракетой Х-59

По предварительным данным, удар по телебашне в Харькове был нанесен российской авиационной ракетой Х-59, сообщила Харьковская областная прокуратура. Ведомство начало расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Российское государственное агентство РИА "Новости" утверждает, что на телебашне якобы была установлена антенна связи украинской ПВО. Агентство ссылается на "координатора подполья" Сергея Лебедева, однако официально Минобороны РФ информацию об ударе не комментировало.

Харьковская телебашня была самым высоким сооружением в городе. Ее высота составляла 240,7 метра.