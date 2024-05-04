МВД РФ объявило в розыск Зеленского и Порошенко

Россия разыскивает действующего и бывшего президентов Украины по статье УК РФ. В МВД не уточнили, о какой статье идет речь.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Как следует из базы данных министерства, на которую российские СМИ ссылаются в субботу, 4 мая, "Зеленский, 1978 года рождения, уроженец города Кривой Рог Днепропетровской области Украины, разыскивается по статье УК РФ". Другие подробности в министерстве не привели.

Кроме того, в розыск в РФ объявили и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В базе МВД РФ сказано, что экс-глава государства разыскивается "по статье УК". В чем именно обвиняют Порошенко, неизвестно.

Ордер Международного уголовного суда на арест Путина

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге 17 марта 2023 года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В том случае подробности принятого решения были раскрыты сразу: суд подозревает Путина в военных преступлениях, в частности, насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Москва отрицает какую-либо причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после своего нападения на соседнюю страну 24 февраля 2022 года. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. С середины ноября 2016 года РФ не является участником Римского статута, который устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда. В свою очередь МУС не признает иммунитет глав государств в случае расследования военных преступлений и наказания за них.