Зеленский в бундестаге: опасная провокация "друзей Путина"

Президент Украины Владимир Зеленский впервые лично выступил в немецком бундестаге. Две пророссийские партии устроили демарш, не явившись в зал. Это опасно, считает Роман Гончаренко.

Перед заседанием бундестага Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Роман Гончаренко, обозреватель DW

Провокация удалась. Первое личное выступление в бундестаге президента Украины Владимира Зеленского должно было привлечь внимание к конференции по восстановлению страны, которую разрушает Россия. Но главной теме пришлось конкурировать со скандалом. Заголовки газет пестрили во вторник, 11 июня, сообщениями о том, что две пророссийские партии устроили демарш, не явившись в зал. От фракции правопопулисткой "Альтернативы для Германии" (АдГ) были считанные депутаты, от умеренно левого Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) никого.

Немецкие "друзья Путин", опьяненные успехом на выборах

И те, и другие имеют стойкую и небезосновательную репутацию "друзей Путина", но прикрываются лозунгами за мир. Мол, Украина хоть и жертва нападения России, но не хочет договариваться с Москвой, готова втянуть Запад в третью мировую войну, а потому не стоит ее больше поддерживать, в первую очередь - оружием.

В том числе и под такими лозунгами обе оппозиционные партии на днях добились успеха на выборах в парламент Евросоюза. АдГ вышла в Германии на второе место, получив 16 процентов. У ССВ результат скромнее - 6 процентов, но для созданной менее полугода назад партии - это почти сенсация.

Очевидно, опьяненные своим успехом на выборах в Европарламент, партии позволяют себе более откровенно, чем раньше, демонстрировать близость в антиукраинской позиции, повторять тезисы российской пропаганды, сомневаясь в легитимности Зеленского, и делать личные выпады в адрес украинского лидера.

Зеленскому нужно было ответить

Демарш во время выступления Зеленского - первый такой случай в бундестаге. До этого он выступал здесь в первые недели после российского вторжения в 2022 году по видеосвязи. У президента Украины был похожий опыт в Австрии. В 2023 году Австрийская партия свободы, сестра АдГ, бойкотировала его выступление в австрийском парламенте.

Все это опасно. Осенью на земельных выборах в трех восточных землях АдГ и СВВ будут в лидерах, и это грозит политическими потрясениями вплоть до досрочных выборов в бундестаг. А на них обе пророссийские партии могут получить около четверти голосов избирателей. Это серьезный вызов не только для политической системы Германии, но особенно для нуждающейся в ее поддержке Украины.

Зеленский явно не готовился к демаршу в бундестаге и ничего не сказал о провокаторах. Жаль. Такое поведение не стоит игнорировать, хотя достучаться до избирателей этих двух немецких партий сложно.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

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