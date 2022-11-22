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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

ЕС перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи

20 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 ноября.

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На 273-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 23 ноября (время московское).

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Проведя встречу с американскими сенаторами в рамках Международного форума по безопасности в канадском Галифаксе, министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил их за постоянную поддержку Украины и призвал принять закон о полномочиях в области национальной обороны, необходимых для обеспечения безопасности американского народа в то время, когда США "сталкиваются с вызовами со стороны Китая и острой угрозой со стороны России", сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, в Пентагоне видят, "как украинцы дают отпор, используя оружие и системы, которые предоставили не только мы, но и другие партнеры и союзники". В ведомстве осведомлены о российских бомбардировках с помощью иранских дронов, наносящих вред украинской инфраструктуре. "Мы видим, что Россия находится в еще большей изоляции, обращаясь к таким странам, как Иран и Северная Корея, чтобы пополнить свои запасы. Это ясно показывает ее собственную слабость, и это ясно показывает, насколько изолированными она стали в мире", - приводятся на сайте Пентагона слова пресс-секретаря.

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Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС на сумму на 2,5 млрд евро, сообщил Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении. По его словам, в Киеве ожидают одобрения европейской "программы макрофина" на следующий год объемом 18 млрд евро, кроме того, США в ближайшее время направят дополнительное финансирование в объеме 4,5 млрд долларов для прямой поддержки украинского бюджета. "Благодаря таким решениям наших друзей мы сохраняем социальную стабильность и, несмотря на все российские удары, выполняем социальные обязательства", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что по всей стране развернуто уже около четырех тысяч "Пунктов несокрушимости" - это новый проект поддержки людей на фоне отключений энергии в результате российских обстрелов. Эти пункты будут работать бесплатно и круглосуточно, предлагая "все базовые услуги" - электричество, мобильную связь и интернет, обогрев, воду, аптечку. "Уверен: помогая друг другу, все вместе мы сможем преодолеть эту зиму", - сказал Зеленский.

Хроника событий 22 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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ЕС перевел Украине очередной транш макрофинансовой помощи

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