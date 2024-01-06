Зеленский призвал направить активы РФ на поддержку Украины

Необходимо подготовить правовую базу для того, чтобы использовать в пользу Украины около 300 млрд долларов замороженных российских активов, заявил украинский президент.

Замороженные за границей российские активы составляют примерно 300 миллиардов долларов - они должны быть использованы для поддержки Украины, написал с соцсетях украинский президент Владимир Зеленский в субботу, 6 января.

По его словам, "российские элиты и руководство с безразличием относятся к человеческим жизням, но совершенно не безразличны к деньгам". Решение об использовании замороженных активов РФ в пользу Украины было бы "справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины", заявил Зеленский.

Президент Украины призвал партнеров "быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы", чтобы в текущем году добиться прогресса в вопросе использования замороженных активов России в пользу Украины. Он не уточнил, какие варианты или способы такого использования могут быть предложены, но подчеркнул, что на пути к этой цели полагается на лидерство "Группы семи".

Как ЕС хочет использовать доходы от замороженных активов РФ

Более 200 млрд евро активов Центрального банка РФ заморожены на территории Евросоюза. В ЕС предлагают использовать доходы от этих активов для помощи в реконструкции и восстановлении Украины.

Чтобы начать передачу доходов Украине, Еврокомиссия предлагает, во-первых, заставить центральные депозитарии отдельно регистрировать исключительные доходы от российских активов, чтобы можно было четко их идентифицировать в системе бухучета. А, во-вторых, эту прибыль с 12 декабря запрещено распределять среди акционеров и других заинтересованных лиц. Еврокомиссия распорядилась, чтобы все суммы полностью оставались внутри центрального депозитария.

Настоящие числа, подробности процедур и процессов не являются публичными. Еврокомиссия передала их в Совет ЕС, который и примет решение о дальнейших действиях. Конкретных сроков не называется.

В Германии предлагают конфисковать активы РФ

20 декабря стало известно: что Федеральная прокуратура Германии обратилась в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне с требованием конфисковать свыше 720 млн евро, которые хранятся на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД) - подразделения Московской биржи.



Кроме того, The Financial Times сообщала, что американские чиновники предлагают передать Украине замороженные в Европе активы Центробанка РФ в качестве "аванса" компенсации за ущерб от войны. Издание отмечает, что идея конфискации российских активов чревата юридическими последствиями, поскольку замороженные резервы Центробанка РФ защищены международным правом.

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