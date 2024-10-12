Зеленский намерен расширить производство украинского оружия

Украинский президент видит решение проблем с дефицитом вооружения во внедрении западных технологий в стране. В частности, по его словам, речь идет о создании украино-французских производств на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает использовать западные инвестиции для значительного расширения производства оружия в стране, ведущей оборонительную войну против России. "Наши промышленные мощности позволяют нам производить гораздо больше беспилотников, больше снарядов и военной техники, чем позволяют финансовые возможности нашей страны, - заявил он в видеообращении вечером в субботу, 12 октября. - Но в то же время есть много партнеров, которые по объективным причинам не могут помочь поставками оружия - у них нет своего оружия, но они могут помочь нам с финансированием".

Зеленский также упомянул о "специальных технологиях", имеющихся у "некоторых партнеров", которые могут быть использованы в помощь оборонительным действиям Украины прямо сейчас. Именно благодаря таким инвестициям Украина уже смогла существенно увеличить, прежде всего, собственное производство БПЛА, отметил президент.

"Сейчас во Франции мы обсудили новую модель сотрудничества - создание совместных украинско-французских производств на территории нашего государства. Это прорабатывается на уровне министерств обороны", - продолжил Зеленский, упомянув также об уже внедренной "датской модели", при которой правительство страны-партнера привлекает инвестиции в производство вооружений. Аналогичная французская модель сотрудничества для создания и организации работы новых производств оружия в Украине, по словам Зеленского, обсуждается министерствами обороны стран в настоящий момент.

Зеленский обсудил "план победы" Украины с Макроном в Париже

10 октября президент Украины обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном свой "план победы", ранее представленный в Белом доме. В ходе встречи Зеленский рассказал, что Украине необходима поддержка в преддверии нового зимнего сезона и на фоне продолжающихся боев на востоке страны. Он признал "сложную ситуацию" на фронте и "большой дефицит" некоторых видов вооружений.

Отдельное внимание на переговорах было уделено совместному производству оружия. "Должны расширить такое сотрудничество. Договорились, что работа над этим будет проходить на уровне министров обороны", - указал далее президент Украины. Кроме того, он сообщил, что Франция организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите в рамках работы, начатой на первом саммите мира в Швейцарии.

Зеленский обсудил "план победы" с союзниками

Помимо Макрона, Зеленский обсудил "план победы" Украины в частном порядке с главой итальянского правительства Джорджей Мелони, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в ходе своих визитов в страны Западной Европы на этой неделе.

Берлин стал последним пунктом в двухдневном турне украинского лидера с целью обсудить с союзниками дальнейшую финансовую и военную поддержку Украины.