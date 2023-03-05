На 376-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 6 марта (время московское).

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Командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен считает необходимым для его страны вступить в НАТО с учетом агрессивной войны России против Украины. "Мы не хотим никому угрожать", - сказал он в эфире немецкого телеканала ZDF, отметив, однако, что Финляндия, став членом Североатлантического альянса, будет иметь больше "возможностей для сдерживания". "Мы все здесь знаем: наш сосед - сильная держава. И мы должны быть готовы защищать нашу страну", - подчеркнул Кивинен.

Зеленский: Битва в Донбассе - "мучительная и тяжелая"

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В Донецкой и Луганской областях идет одна из самых тяжелых битв, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Особо отмечу и сегодня храбрость, крепость и несгибаемость воинов, которые сражаются в Донбассе. Одна из самых трудных битв. Мучительная и тяжелая", - сказал Зеленский, поблагодарив украинских военных, которые "отбивали штурмы, уничтожали оккупанта, взрывали вражеские позиции и логистику, берегли наши границы и города". "Благодарю всех армейцев, гвардейцев, пограничников, которые защищают наше государство на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Северском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях", - добавил он.

Глава украинского государства отметил, что Россия и все причастные к российской агрессии против Украины должны быть наказаны. "Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашего государства, против наших людей. Должны быть наказаны все российские убийцы, каждый организатор этой агрессии, все, кто каким-либо образом обеспечивает войну против нашего государства и террор против наших людей", - заявил Зеленский, отметив, что "это не просто какая-то мечта о справедливости". "Это работа, которая уже ведется. Это договоренности, которых мы уже достигаем. Это институты, которые уже работают и будут работать еще активнее ради восстановления справедливости", - сказал он.

По мнению Зеленского, "мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну". "И мы дадим миру достаточную смелость и достаточный инструментарий, чтобы наказание произошло", - подчеркнул президент. Он поблагодарил партнеров Украины, которые "помогают строить сеть юридического взаимодействия, чтобы соответствующие приговоры все же прозвучали и были реализованы".

Хроника событий 5 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 марта 00.00 - 13.59 >>>

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