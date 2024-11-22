Заседание Верховной рады отменили из-за угрозы удара РФ

Депутатов Рады предупредили о возможном ракетном ударе России по зданию парламента. Их призвали ограничить присутствие в пределах правительственного квартала.

Верховная рада Украины отменила намеченное на 22 ноября - последнее в этом месяце - заседание из-за угрозы российского удара. Депутатов предупредили о возможном ракетном ударе России по зданию парламента, сообщили накануне агентство "РБК-Украина" и издание "Украинская правда" (УП) со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников УП, депутатов призвали ограничить присутствие в пределах правительственного квартала. Эту информацию подтвердил депутат Алексей Гончаренко. По его словам, 22 ноября в Раде должен был состояться час вопросов к кабинету министров, "но теперь спросить правительство об их глупых решениях не удастся". Следующее заседание пройдет в декабре.

За несколько дней до этого в Киеве прекращали работу посольства США, Испании, Италии и Греции, а Великобритания начала тщательно изучать ситуацию с безопасностью своих дипломатов в украинской столице. Это произошло на фоне угрозы авиаудара России.

Российский удар по Украине с применением "Орешника"

Российская армия 21 ноября нанесла по территории Украины ракетный удар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе этой атаки было проведено испытание новейшей баллистической ракетной системы средней дальности "Орешник". "Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута", - отметил Путин.

По его словам, удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре. При этом президент РФ утверждал, что средств противодействия ракетам системы "Орешник" на данный момент нет.

Заявление Путина

Путин отметил, что Россия провела испытания в ответ на то, что вооруженные силы Украины (ВСУ) 19 и 21 ноября атаковали цели в Брянской и Курской областях американскими ракетами ATACMS и франко-британскими Storm Shadow (SCALP). По его словам, при атаке ВСУ по командному пункту в Курской области есть погибшие и раненые, а при атаке в Брянской области никто не пострадал. Президент РФ добавил, что Россия будет предупреждать мирных жителей в случае последующих ударов ракетами системы "Орешник".

В свою очередь Воздушные силы ВСУ 21 ноября сообщили, что российские войска атаковали Украину, применив межконтинентальную баллистическую ракету. По утверждению украинских военных, атака не привела к существенным последствиям. В США заявили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную ракету средней дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал использование новой ракеты очередным шагом России к эскалации и призвал мир отреагировать на него "сильно" и "жестко". По его словам, Путин пошел на этот шаг, потому что "ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все остальные страны мира".