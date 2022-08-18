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Запорожская АЭС (ЗАЭС) - крупнейшая электростанция в Европе, расположенная в Энергодаре. Оккупирована ВС РФ в марте 2022 года в ходе войны, развязанной Кремлем против Украины.
ЗАЭС - атомная электростанция, расположенная на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Запорожская АЭС является крупнейшей электростанцией в Европе.
В ходе развязанной 24 февраля 2022 года Кремлем войны против Украины ЗАЭС в марте была оккупирована российскими войсками.
В разгар войны в Украине во Львове генсек ООН Гуттериш и президент Турции Эрдоган встретились с президентом Украины Зеленским. Главные заявленные темы переговоров: ситуация на Запорожской АЭС, вывоз зерна и трагедия в Еленовке. Накануне Минобороны РФ сделало ряд заявлений, которые крайне насторожили украинскую сторону. В том числе о возможной остановке ЗАЭС. Киев воспринял их как "ядерный шантаж".
– Мы когда прям внутрь станции танки ввели – атом стал мирный! Просто шелковый! – Наш подвиг на АЭС приведет к полураспаду Украины! Как уже привел к полному распаду моей полуличности! В кабаке аншлаг, Лавров поет об интервенции в Украину, русофобии и своих мечтах.