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Запорожская АЭС

Запорожская АЭС (ЗАЭС) - крупнейшая электростанция в Европе, расположенная в Энергодаре. Оккупирована ВС РФ в марте 2022 года в ходе войны, развязанной Кремлем против Украины.

ЗАЭС - атомная электростанция, расположенная на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Запорожская АЭС является крупнейшей электростанцией в Европе.

В ходе развязанной 24 февраля 2022 года Кремлем войны против Украины ЗАЭС в марте была оккупирована российскими войсками.

176-й день войны России против Украины: главные события

176-й день войны России против Украины: главные события 18.08.2022

Во Львове прошли переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша. Остается крайне напряженной ситуация на захваченной РФ Запорожской АЭС, в Киеве предупредили о возможной провокации 19 августа. В Керчи произошли взрывы.

Зеленский, Эрдоган и Гутерриш: остановят ли "ядерный шантаж" Путина с ЗАЭС? DW Новости (18.08.2022) 18.08.2022

В разгар войны в Украине во Львове генсек ООН Гуттериш и президент Турции Эрдоган встретились с президентом Украины Зеленским. Главные заявленные темы переговоров: ситуация на Запорожской АЭС, вывоз зерна и трагедия в Еленовке. Накануне Минобороны РФ сделало ряд заявлений, которые крайне насторожили украинскую сторону. В том числе о возможной остановке ЗАЭС. Киев воспринял их как "ядерный шантаж".
ООН расследует гибель заключенных колонии в Еленовке

ООН расследует гибель заключенных колонии в Еленовке 18.08.2022

Во Львове прошли переговоры президентов Украины и Турции, а также генерального секретаря ООН. Среди главных тем встречи - безопасность ЗАЭС и экспорт украинского зерна.
Россия отказалась вывести войска и вооружения с Запорожской АЭС

Россия отказалась вывести войска и вооружения с Запорожской АЭС 18.08.2022

Предложение ООН демилитаризовать зону ЗАЭС неприемлемо, поскольку это сделает электростанцию еще более уязвимой, утверждают в МИД России.
Минобороны России допустило остановку Запорожской АЭС

Минобороны России допустило остановку Запорожской АЭС 18.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 августа.
175-й день войны России против Украины: главные события

175-й день войны России против Украины: главные события 17.08.2022

Во Львов прибыл глава ООН Гутерриш для переговоров с Зеленским и Эрдоганом. В Офисе президента Украины назвали Крымский мост законной целью для ВСУ. Глава НАТО призвал РФ допустить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Столтенберг предупредил об угрозе ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

Столтенберг предупредил об угрозе ядерной катастрофы на Запорожской АЭС 17.08.2022

Генеральный секретарь НАТО призвал Россию предоставить экспертам МАГАТЭ доступ на захваченную ею Запорожскую АЭС. Действия РФ на ЗАЭС угрожают жителям Украины, соседних стран и мировому сообществу, заявил он.
174-й день войны России против Украины: главные события

174-й день войны России против Украины: главные события 16.08.2022

Минобороны России назвало диверсией взрывы под Джанкоем. Зеленский обсудил с Макроном "ядерный терроризм РФ" на Запорожской АЭС.
На ключевом энергоузле Крыма произошел взрыв

На ключевом энергоузле Крыма произошел взрыв 16.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 августа.
173-й день войны России против Украины: главные события

173-й день войны России против Украины: главные события 15.08.2022

Украина подтвердила удар по штабу "вагнеровцев" в Попасной. ВСУ сообщает об отходе российского военного командования из Херсона. Верховная Рада Украины продлила военное положение еще на 90 дней.
ООН поддержит отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС при согласии Украины и России

ООН поддержит отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС при согласии Украины и России 15.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 августа.
Комментарий: Прекратить опасные игры вокруг Запорожской АЭС

Комментарий: Прекратить опасные игры вокруг Запорожской АЭС 15.08.2022

Один промах украинских военных в ответ на удары россиян с территории захваченной РФ Запорожской АЭС может привести к ядерной катастрофе. Зона вокруг АЭС должна быть демилитаризована, считает Петер Штурм из FAZ.
42 страны призвали РФ немедленно вывести войска с Запорожской АЭС

42 страны призвали РФ немедленно вывести войска с Запорожской АЭС 15.08.2022

42 страны требуют от России незамедлительно вывести войска с Запорожской АЭС. В их совместном заявлении говорится, что размещение российских частей на ЗАЭС неприемлемо.

172-й день войны России против Украины: главные события

172-й день войны России против Украины: главные события 14.08.2022

Свыше 40 стран призвали РФ вывести войска с Запорожской АЭС. МИД Польши разрабатывает концепцию, которая позволит отказывать гражданам России в получении виз.

Ликвидация ядерной угрозы на Запорожской АЭС – "Заповедник" в отпуске, 3 неделя 14.08.2022

– Мы когда прям внутрь станции танки ввели – атом стал мирный! Просто шелковый! – Наш подвиг на АЭС приведет к полураспаду Украины! Как уже привел к полному распаду моей полуличности! В кабаке аншлаг, Лавров поет об интервенции в Украину, русофобии и своих мечтах.
171-й день войны России против Украины: главные события

171-й день войны России против Украины: главные события 13.08.2022

Украинские военные разрушили последний действующий мост под Херсоном, указали в ISW. Россия и Украина вновь обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС.
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