Запорожская АЭС (ЗАЭС) - крупнейшая электростанция в Европе, расположенная в Энергодаре. Оккупирована ВС РФ в марте 2022 года в ходе войны, развязанной Кремлем против Украины.

ЗАЭС - атомная электростанция, расположенная на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Запорожская АЭС является крупнейшей электростанцией в Европе.



В ходе развязанной 24 февраля 2022 года Кремлем войны против Украины ЗАЭС в марте была оккупирована российскими войсками.