Замок Нойшванштайн: сказка наяву и хранилище награбленного

Нойшванштайн ежегодно посещают более 1,4 миллиона туристов.Уолт Дисней срисовал с него дворец Спящей красавицы и сделал логотипом компании. Но во Вторую мировую войну в истории замка появились темные страницы.

Замок Нойшванштайн (Neuschwanstein) – воплощение волшебной идиллии: окруженный живописными горами и озерами, он стоит на скале посреди баварских Альп, а его остроконечные башни словно пронзают голубое небо. Неудивительно, что баварский король Людвиг II (Ludwig II), по приказу которого было построено это великолепие, был известен в народе как "сказочный" и "лунный" правитель. Сам пейзаж похож на ожившую декорацию, в чем есть и заслуга немецкого театрального художника Кристиана Янка (Christian Jank), создавшего художественный проект и эскизы замка.

"Людвиг II хотел объединить архитектуру, искусство и ландшафт в единое целое", - рассказывает в интервью DW Александр Визнет (Alexander Wiesneth) из Баварского дворцового управления.

Замок Нойшванштайн Фото: Wilfried Wirth/imageBROKER/picture alliance

Нойшванштайн был открыт для платного посещения любопытствующими в 1886 году, всего через несколько недель после загадочной смерти Людвига II. Причиной стала попытка покрыть долги и компенсировать огромные траты на строительство. Грустная ирония судьбы: ведь король-отшельник возвел замок в уединении, так как отчаянно жаждал одиночества.

Кстати, сама идея строительства пришла к Людвигу во время его путешествия в средневековый замок Вартбург (Wartburg) под Айзенахом в Тюрингии и французский замок Пьерфон (Chateau de Pierrefonds), воздвигнутый в XIV веке Людовиком, герцогом Орлеанским.

В мае 1868 года эксцентричный король писал своему другу, композитору Рихарду Вагнеру (Richard Wagner): "Я планирую перестроить руины старого замка Хоэншвангау (Hohenschwangau) подле ущелья Пёллат в исконном стиле старинных немецких рыцарских замков, и, признаюсь, мечтаю там однажды поселиться".

Посвящение Вагнеру

Строительство дворца началось в сентябре 1869 года. Было запроектировано около 200 комнат, а также передовые на тот момент технические новшества: центральное отопление, туалеты со смывом и система колокольчиков для вызова слуг. Дело шло медленно, и в 1873 г. было закончено только здание ворот, куда и переехал Людвиг II. В общей сложности "лунный король" прожил в замке 172 дня, а после его смерти большая часть строительных работ была остановлена.

Восхищение Людвига II творчеством Вагнера нашло отражение в оформлении замка. Многочисленные картины и фрески в комнатах дворца отображают мотивы из мифического и сказочного мира Средневековья. Особенно заметно влияние последней оперы композитора "Парсифаль".

Хранилище произведений искусства, украденных нацистами

К сожалению, знаменитым замок сделали не только архитектурные решения. Во время Второй мировой войны он служил нацистам складом для хранения украденных произведений искусства. Эта история нашла отражение в фильме Джорджа Клуни "Охотники за сокровищами" (The Monuments Men) 2014 года.

Кадр из фильма "Охотники за сокровищами" Фото: Claudette Barius/Cinema Publishers Collection/IMAGO

После вторжения в 1940 году немецких войск в соседнюю Францию Гитлер уполномочил Альфреда Розенберга и его Оперативный штаб ("Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg"), нацистскую организацию, занимавшуюся вывозом культурных ценностей с оккупированных территорий, вести учет и конфискацию значимых культурных ценностей "бесхозного еврейского имущества".

Между 1940 и 1945 годами награбленное было вывезено и спрятано нацистами по всей Европе, в том числе в соляных шахтах, монастырях и замках Германии. Расположенный вдали от Берлина и недалеко от австрийской границы замок Нойшванштайн стал не только складом, но и штабом грабителей Розенберга.

Спасение шедевров

Когда в 1945 году союзники штурмовали Нойшванштайн, они обнаружили каталоги, слайды и списки более чем 20 000 произведений искусства и других предметов, награбленных нацистами.

Американские военнослужащие со спасенными картинами Фото: Horace Abrahams/Keystone/Getty Images

Среди прочего были найдены драгоценности и предметы мебели, принадлежавшие семье Ротшильд, а также шедевр авторства великих фламандцев, братьев Ван Эйк, алтарь-складень из храма Святого Бавона в Генте (Sint Baafskathedraal), известный как полиптих "Гентский алтарь".

Гентский алтарь Фото: picture-alliance/ dpa/ Bildarchiv

Тайник в Нойшванштайне был обнаружен благодаря искусствоведу и участнице французского Сопротивления Розе Валлан (Rose Valland). Она работала хранителем парижского музея Же-де-Пом (Galerie nationale du Jeu de Paume), который был перевалочным пунктом перед дальнейшим распределением и отправкой сокровищ в Германию. Валлан скрупулезно записывала всю информацию о произведениях искусства, адреса, на которые их отправляли, виды транспорта и передавала все данные Сопротивлению.

Ближе к концу войны союзниками был основан "Мюнхенский центральный пункт сбора" (Munich Central Collecting Point), целью которого было возвращение законным владельцам произведений искусства, украденных нацистами.

Из прошлого в будущее

Нойшванштайн был лишь одним из "дворцовых проектов" Людвига II. Паралелльно с ним строились дворцы Линдерхоф (Linderhof) в стиле рококо на юге Баварии, дворец Херренкимзее или "баварский Версаль" (Herrenchiemsee) и Королевская усадьба на Шахене (Königshaus am Schachen), выполненная в стиле швейцарского шале.

Получившие много критики от современиков при жизни Людвига II, в наши дни эти памятники архитектуры - одни из популярных туристических направлений и символов не только Германии, но и Европы. Неудивительно, что сейчас дворцы ожидают решения о включении в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, которое ориентировочно будет вынесено в 2025 году.

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