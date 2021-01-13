 Рыцарский замок Крибштайн после снегопада (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.01.2021

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По Германии

Рыцарский замок Крибштайн после снегопада (фото)

Бург Крибштайн считается самым красивым рыцарским замком Саксонии.

Замок Крибштайн, Саксония

Крибштайн • Примерно 25 тыс. замков и руин замков насчитывается в Германии, согласно оценкам экспертов. Саксонский замок Крибштайн (Burg Kriebstein) на реке Чопау входит в число самых известных, живописных и часто фотографируемых. Свежими снимками этой достопримечательности, скучающей сейчас без туристов, мы и спешим здесь поделиться - пока не растаял снег. Репортаж об истории этого места можно прочитать по ссылке Крибштайн - самый красивый рыцарский замок Саксонии.

Замок Крибштайн
Река Чопау около замка Крибштайн, Саксония

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