Рыцарский замок Крибштайн после снегопада (фото)

Бург Крибштайн считается самым красивым рыцарским замком Саксонии.
Крибштайн • Примерно 25 тыс. замков и руин замков насчитывается в Германии, согласно оценкам экспертов. Саксонский замок Крибштайн (Burg Kriebstein) на реке Чопау входит в число самых известных, живописных и часто фотографируемых. Свежими снимками этой достопримечательности, скучающей сейчас без туристов, мы и спешим здесь поделиться - пока не растаял снег. Репортаж об истории этого места можно прочитать по ссылке Крибштайн - самый красивый рыцарский замок Саксонии.
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