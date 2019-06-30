На романтическом Рейне нашли самую старую замковую часовню (фото)

Штерренберг • Список уникальных памятников романтического Среднего Рейна в Германии, знаменитого своими замками и живописными руинами, пополнился еще одной средневековой достопримечательностью. Как сообщает информационное агентство dpa, в одном из здешних замков была обнаружена, предположительно, самая старая замковая часовня всего этого региона, включенного в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Останки часовни были найдены во время ремонта крепостной стены в замке Штерренберг (Burg Sterrenberg), после чего эти работы были приостановлены для проведения раскопок. Историки уже обнаружили упоминание этой часовни в одном из документов, датированных 1322 годом. Она была обустроена в замке по распоряжению Бодуэна Люксембургского (Balduin von Luxemburg) - архиепископа и курфюрста Трирского.

Замок Штерренберг. Фотографии

Развалины замка Штерренберг - одного из старейших на Среднем Рейне

Место раскопок находится под этим навесом

Члены земельного правительства Рейнланд-Пфальца осматривают место раскопок в замке Штерренберг

Квадратная напольная плитка XIV века из часовни в замке Штерренберг

Что уже нашли археологи во время раскопок

Министр строительства земли Рейнланд-Пфальц Дорис Анен (Doris Ahnen), ведомство которой отвечает также за охрану архитектурных памятников, назвала эту находку "сенсационной". В частности, археологи уже нашли следы штукатурки, фрагменты цветового оформления и квадратную напольную плитку. Они позволяют предполагать, что часовня по тогдашним меркам была оформлена очень богато.

Во второй половине 2021 года специальная экспертная группа обсудит планы, как сделать это место доступным для общественности. Возможно, оно станет одной из центральных достопримечательностей во время Федеральной садово-парковой выставки, которая должна пройти на Среднем Рейне в 2029 году.

Замок Штерренберг находится на горном хребте около Рейна надалеко от города Камп-Борнхофена. Первые письменные упоминания укрепления датированы XI веком. Он считается одним из старейших в регионе.

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