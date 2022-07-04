Залемское аббатство - имперский монастырь и маркграфский замок

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В бывшем Залемском аббатстве работает элитный интернат, в котором учился герцог Эдинбургский - принц Филипп. | 18 фотографий
В этом бывшем монастыре - Залемском аббатстве (Reichsabtei Salem), позже ставшем резиденцией маркграфов Баденских - замком Залем (Schloss Salem), находится один из самых известных частных интернатов Германии. Школа была основана принцем Максимилианом Баденским в 1920 году. Одним из здешних учеников в 1933-1934 годах был будущий супруг британской королевы Елизаветы II - принц Филипп (1921-2021).
Цистерцианская обитель была основана в этом живописном и тихом месте примерно в шести километрах от Боденского озера, предположительно, в 1137 или 1138 году. В конце Средних веков Имперское аббатство в Залеме стало одним из самых больших и богатых в этом регионе.
Сегодня одним из самых старых зданий на территории бывшего аббатства и нынешнего замка является монастырская церковь - Залемский собор, заложенный в готическом стиле в 1285 году. На возведение храма ушло около полутора столетий.
Внутри под строгими готическими сводами поражает богатое убранство уже другой эпохи - барокко. Такой вид эта церковь получила в самом конце XVII - начале XVIII веков во время восстановления монастыря после разрушительного пожара, случившегося здесь в марте 1697 года. Сейчас в бывшем монастыре даже есть небольшой музей пожарного дела.
Пожар возник ночью из-за проблем с печкой в одной из сторожек. С помощью пожарных из соседних поселений от огня удалось спасти лишь храм и западное крыло основного здания вместе с библиотекой и архивом. Почти все произведения искусства и художественные ценности были уничтожены.
Несчастье, однако, положило начало новой эпохе расцвета этого монастыря. Аббатство получило налоговые послабления и стало быстро богатеть. Оно не только было заново отстроено по всем правилам и моде тогдашней эпохи барокко, но и по своему влиянию и значению в Священной Римской империи германской нации могло тогда сравниться с небольшим княжеством. Как и положено, в таком важном монастыре имелся роскошный зал на случай визита императора. Исторические помещения и храм открыты для посетителей, как и бывший монастырский сад.
Аббатство было распущено в 1804 году в ходе секуляризации наполеоновских времен. Затем бывший монастырь перешел в собственность маркграфов Баденских и стал называться замком Залем. Использовался от случая к случаю в качестве летней резиденции, однако в 1919 году здесь постоянно обосновался бывший рейхсканцлер Максимилиан Баденский, лишившийся власти после создания Веймарской республики.
Сейчас часть замка Залем продолжает служить в качестве семейной резиденции представителям Баденского дома, во главе которого находится наследный принц Бернхард, родившийся здесь в 1970 году. Однако в 2009 году после долгих переговоров большая часть этих владений и произведений искусства перешла земле Баден-Вюртемберг, заплатившей за сделку почти 58 миллионов евро.
В школе обучается примерно 700 учениц и учеников. В самом замке Залем живут и занимаются, если планы не нарушает пандемия, учащиеся с пятого по десятые классы. У интерната также есть современный кампус и еще один филиал в регионе. Годовая плата за обучение составляет около 45 тысяч евро. Примерно 20 процентов учащихся получают стипендии.
Помимо принца Филиппа в списке учениц и учеников этого интерната значатся бывшая королева Испании София Греческая, сын и дочь лауреата Нобелевской премии по литературе Томаса Манна - историк и эссеист Голо Манн и писательница Моника Манн, праправнук основателя компании Dr. Oetker Август Эткер, а также дизайнер и модельер Филипп Плейн.
На фотографии 1960-х годов принц Филипп изображен в Залеме со своей сестрой - Теодорой Греческой. В 1929 году она вышла замуж за главу правящего дома Бадена - Бертольда Баденского - и позже позаботилась о том, чтобы брат получил возможность учиться здесь в спокойствии и отдохнуть от сложностей, возникших в семье после вынужденного изгнания отца - Андрея Греческого и родственников из Греции.
Филипп попал в Залем в 12-летнем возрасте. Позже после прихода к власти в Германии национал-социалистов он последовал за своим учителем и одним из создателей школы Куртом Ханом - немецким педагогом еврейского происхождения. Хан выступал против нацистов, был арестован и освобожден после вмешательства Бертольда Баденского. Переехав в Шотландию, основал там новое учебное заведение - Гордонстоун.
"Филипп был нормальным подростком, который завел в Залеме друзей и поддерживал некоторые эти дружеские отношения до наших дней", - рассказал в интервью SWR нынешний руководитель интерната Бернд Вестермайер, некоторое время назад разговаривавший по телефону с одним из таких бывших соучеников. Сам директор встречался с принцем Филиппом в 2016 году в Лондоне.
Принц Филипп посетил Залем во время поездки в ФРГ своей супруги - Елизаветы II в 1965 году. Позже в интернат пришло письмо от королевы с благодарностью за радушный прием. В нем она выразила надежду, что день визита принца Филиппа для учеников интерната отныне станет выходным. Этого не произошло, но в Залеме поняли, что таким образом сам Филипп передал привет - с чувством юмора, которым славился.
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