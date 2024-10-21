Зачем ВМФ ФРГ взял под надзор акваторию Балтийского моря

21 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) принял участие в церемонии официального открытия в восточногерманском портовом городе Росток региональной тактической штаб-квартиры ВМФ ФРГ для акватории Балтийского моря - CTF Baltic (Commander Task Force Baltic).

Балтийское море считается одним из важнейших инфраструктурных, экономических, торговых и военных плацдармов на севере Европы. Здесь построены огромные ветропарки, проложены тысячи километров различных кабелей и трубопроводов, работают десятки портов. Теперь ответственность за ситуацию в этом регионе взяла на себя Германия, имеющая из всех прибрежных западных стран - и после вступления в НАТО Финляндии и Швеции - самый крупный военный флот в этой акватории, самый большой опыт, экспертизу и возможности ведения морского боя.

Писториус: "Россия размывает границы между войной и миром"

Балтийское море, заявил Писториус, это "стратегический регион, имеющий большое геополитическое значение", в том числе для обеспечения энергетической безопасности многих стран Европы.

Борис Писториус на открытии CTF Baltic в Ростоке Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

А угрожает этой безопасности, констатировал министр, Россия, "агрессивные действия" которой проявляются различным образом, в частности, в виде гибридных атак. Такие атаки, считает Писториус, "призваны размыть границы между войной и миром и преследуют цель дестабилизировать европейскую систему безопасности, подорвать доверие и расширить сферу своего влияния".

"Мы уже давно не находимся в состоянии мира, - считает и эксперт по вопросам безопасности Боннского университета Мориц Браке (Moritz Brake). - Пусть с правовой точки зрения, это еще мир, но мы - свидетели ситуации, в которой брошенный мировому порядку вызов перестал быть абстрактным явлением, это происходит в реальности. Россия принимает различные меры, совершает акты диверсии, шпионит, готовит плацдармы, использует различные средства с тем, чтобы нанести ущерб Германии и другим странам Европы".

Сбор и систематизация информации о происходящем в этой акватории позволит, по его словам, "более оптимально обеспечивать защиту (критически важной инфраструктуры. - Ред.) и более целенаправленно использовать имеющиеся в распоряжении военные силы".

CTF Baltic: два адмирала и 180 штабных офицеров

Новая штаб-квартира, расположенная на территории местного военного гарнизона бундесвера "Hanse-Kaserne", находится под командованием ВМФ ФРГ. Основная задача - круглосуточный мониторинг всего происходящего и координация действий союзников по НАТО в акватории Балтийского моря, а также планирование совместных учений и управление ими.

Первые четыре года CTF Baltic будет возглавлять контр-адмирал Штефан Хайш (слева) Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

CTF Baltic считается национальным военным центром с участием военнослужащих других стран. Командует им немецкий адмирал Штефан Хайш (Stephan Haisch), заместитель - польский адмирал, начальник штаба - шведский офицер. Каждые четыре года предусмотрена ротация командования центром с Польшей и Швецией.

В настоящее время в CTF Baltic заняты 180 военнослужащих. В основном это солдаты бундесвера, 60 офицеров прикомандированы из армий 11 других государств: Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции. В кризисной ситуации или в военное время персонал штаб-квартиры может быть увеличен до 240 военнослужащих.

CTF Baltic - не структура НАТО и не нарушает договор "Два плюс четыре"

Но тот факт, что в CTF Baltic заняты офицеры и из других стран НАТО, еще не делает эту структуру относящейся к Североатлантическому альянсу. Согласно регулирующему воссоединение Германии и подписанному в сентябре 1990 года так называемому Договору "два плюс четыре" (ФРГ, ГДР плюс бывшие союзники по антигитлеровской коалиции СССР, США, Великобритания и Франция) на востоке Германии не должны размещаться иностранные войска, ядерное оружие и его носители (Статья 5, абзац 3).

Кроме немецких военнослужащих в CTF Baltic несут службу офицеры из 11 стран НАТО Фото: Kristina Kolodin/Bundeswehr/dpa/picture alliance

В случае же с CTF Baltic в восточногерманском Ростоке речь не идет о штаб-квартире НАТО, а о штаб-квартире ВМФ ФРГ, заявил в интервью DW политолог Франк Зауэр (Frank Sauer) из Университета бундесвера в Мюнхене: "Там наряду с немецкими будут нести службу еще несколько штабных офицеров из других стран НАТО. Это не является размещением иностранных войск".

Такого же мнения придерживается и известный военный эксперт Карло Масала (Carlo Masala). Он обращает внимание на тот факт, что CTF Baltic не интегрирована в структуры НАТО и не подчиняется главнокомандующему силами альянса в Европе.

Тем не менее, размещение новой военно-морской штаб-квартиры в Ростоке вызвало неоднозначную реакцию. Перед гарнизоном бундесвера утром в понедельник прошла акция протеста, организованная активистами в защиту мира. Несколько десятков человек держали плакаты, на которых были, в частности, такие надписи: "НАТО вон", "Мы не хотим становится целью России". С пониманием к таким страхам относится и мэр Ростока Ева-Мария Крёгер (Eva-Maria Kröger).