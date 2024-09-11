Зачем ФРГ министерство экономического сотрудничества?

Германия - единственная западная индустриальная страна, в которой есть министерство экономического сотрудничества и развития. Либеральная партия СвДП, входящая в правительство, хочет его упразднить.

Обсуждение проекта бюджета Германии на 2025 год началось во вторник, 10 сентября, в немецком бундестаге. Дебаты обещают быть непростыми: Федеральная счетная палата Германии (Bundesrechnungshof) не слишком оптимистично оценивает проект бюджета. В нем зияет дыра в 12 млрд евро - самая большая нехватка средств в правительственном проекте федерального бюджета за последние 25 лет.

Бюджетные дебаты в бундестаге обещают быть жаркими Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Продолжавшаяся несколько месяцев дискуссия представителей правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), в итоге свелась к тому, что практически всем министерствам предписано снизить свои запросы. В частности, бюджет Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) предполагается урезать на 940 млн евро.

Министр излучает оптимизм

Должна ли Свенья Шульце (Svenja Schulze), глава BMZ, беспокоиться о политике Германии в сфере ее интересов? "Нет, я не беспокоюсь, что она окажется под угрозой", - заявила министр в кулуарах недавней поездки в Пакистан. "Германия - страна большого экспорта, поэтому немецкая экономика зависит от хороших партнерских отношений и долгосрочных связей, - говорит Шульце - И мы обеспечиваем это через сотрудничество в целях развития".

Слова министра подтверждены цифрами. В прошлом году Берлин потратил на помощь развитию в третьих странах почти 34 млрд евро. Германия занимает четвертое место по доле официальной помощи развитию в валовом доходе, уступая по этому показателю только Норвегии, Люксембургу и Швеции. А среди коллег по G7, сообществу наиболее развитых западных индустриальных стран, Германия и вовсе на первом месте.

Велосипедные дорожки в Перу

Борьба с бедностью, укрепление демократии и прав человека - таковы руководящие принципы немецкого сотрудничества в области развития, как их описывает Шульце. "Способствовать тому, чтобы дети могли ходить в школу, а не были вынуждены работать, чтобы экономика развивалась, окружающая среда была защищена, а охрана климата поощрялась: это все вещи, которые важны не только для соответствующих стран, но и для нас в Германии", - уверена министр.

Защита климата на немецкие деньги: Велосипедная дорожка в столице Перу Лиме Фото: Stefan Zeitz/Geisler-Fotopress/picture alliance

Однако в последнее время все чаще раздаются голоса, критикующие участие Германии в проектах за рубежом. Например, BMZ, финансирует строительство велосипедных дорожек в Перу. Оппозиционные политики утверждали, что Германия выделяет на это 315 млн евро. В министерстве утверждают, что цифры завышеныю На самом деле было выделено 44 млн евро, что способствовало защите климата и устойчивому развитию Перу.

Впрочем, под сомнение ставятся не только отдельные проекты Германии по сотрудничеству в области развития. Некоторые политики призывают вообще упразднить BMZ, которое должно быть интегрировано в Федеральное министерство иностранных дел. Этого требует, в частности, либеральная СвДП, входящая в правительственную коалицию.

"Это включено в нашу предвыборную программу, это не секрет, это всегда было требованием", - говорит Кнут Гершау (Knut Gerschau), представитель СвДП в парламентском комитете по развитию. Ни в одной другой европейской стране нет собственного министерства экономического сотрудничества и развития, подчеркнул депутат в интервью DW.

"Присутствовать на международной арене"

Другие крупные индустриальные державы, такие как Япония или США, также не имеют аналогичных министерств. Гершау надеется, что упразднение BMZ приведет к повышению эффективности. При этом может быть сокращена часть рабочих мест, поскольку многие функции дублируются в других министерствах.

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце в Мавритании Фото: Leon Kuegeler/photothek/picture alliance

Свенья Шульце с ним категорически не согласна, В любом случае необходимо отдельное министерство, считает она. "Мы видели это на примере Великобритании. Когда они упразднили свое собственное министерство экономического развития, то перестали присутствовать на международной арене", - подчеркнула она.

Представлять собственные интересы и ценности на международном уровне чрезвычайно важно, указывает Шульце. "Для этого нужны люди с опытом. Не все можно просто состыковать с министерством экономики, министерством иностранных дел или министерством финансов", - говорит министр

Статус министерства с 1961 года

Сотрудничество в области развития и гуманитарная помощь особенно важны сегодня, согласен депутат бундестага Юрген Кретц (Jürgen Kretz) из партия "Союз-90"/"зеленые". "В условиях все более напряженной ситуации в мире, когда такие игроки, как Китай и Россия, противостоят нам в борьбе за международное влияние, важно поддерживать диалог со странами-партнерами, продолжать сотрудничество и не оставлять эту сферу другим", - сказал Кретц в интервью DW. Сильное, независимое министерство развития отвечает интересам Германии, "потому что оно позволяет нам поддерживать стабильный, хорошо функционирующий и безопасный мировой порядок".

Германия была первой страной в Европе, которая вынесла политику развития на правительственный уровень. BMZ существует с 1961 года. В то время немецкое правительство руководствовалось тем, что после войны ФРГ сама получила многомиллиардную помощь от США в виде плана Маршалла. Эта поддержка считается основой для экономического подъема современной Германии.