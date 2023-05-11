До 2027 года ФРГ соберет на 150 млрд евро меньше налогов

По новому прогнозу правительства ФРГ, только федеральный бюджет за пять лет недополучит 70 млрд евро, что связано с решением снизить ряд налогов.

В ближайшие годы федеральный, земельные и местные бюджеты Германии будут получать на десятки миллиардов евро меньше налоговых поступлений, чем прогнозировалось минувшей осенью. В четверг, 11 мая, рабочая группа по налоговым оценкам в федеральном министерстве финансов представила новый прогноз на 2023 - 2027 годы, согласно которому за пять лет ФРГ получит в общей сложности на 148,7 млрд евро меньше, чем ожидалось в предыдущих расчетах.

Почти половина из этой суммы - 70,2 млрд евро - приходится на федеральный бюджет. Только в текущем году германская федерация, по новой оценке, соберет на 9,8 млрд евро меньше в сравнении с предыдущим прогнозом, подготовленным в ноябре. Федеральные земли в 2023 году получат на 6,6 млрд евро меньше налоговых поступлений, города и коммуны - на 0,7 млрд евро. В 2024 году федеральный бюджет, по актуальному прогнозу, недополучит 13 млрд евро налогов.

Изменение прогноза связано со снижением налогов

Разница в прогнозах связана с тем, что в последние месяцы были приняты решения о сокращении некоторых налогов. Без учета этих изменений пятилетний прогноз налоговых поступлений изменился бы в положительную сторону, увеличившись для федерального правительства на 17,0 млрд евро, а в сумме для федерального, земельных и местных бюджетов - на 21,5 млрд евро.

По словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner), государство с помощью снижения налогов и других мер по компенсации высокой инфляции возвращает гражданам и бизнесу ежегодно около 34 млрд евро. У Германии нет проблем с налоговыми сборами, она является страной с высокими налогами, добавил он.

Тем не менее, по словам Линднера, правительство ФРГ не сможет профинансировать все, что было запланировано. Поэтому в 2024 году необходимо определить строгие приоритеты по бюджетным тратам, отметил он.

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