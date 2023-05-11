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Банкноты евроФото: Silas Stein/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

До 2027 года ФРГ соберет на 150 млрд евро меньше налогов

Ольга Лебедева
37 мин. назад

По новому прогнозу правительства ФРГ, только федеральный бюджет за пять лет недополучит 70 млрд евро, что связано с решением снизить ряд налогов.

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В ближайшие годы федеральный, земельные и местные бюджеты Германии будут получать на десятки миллиардов евро меньше налоговых поступлений, чем прогнозировалось минувшей осенью. В четверг, 11 мая, рабочая группа по налоговым оценкам в федеральном министерстве финансов представила новый прогноз на 2023 - 2027 годы, согласно которому за пять лет ФРГ получит в общей сложности на 148,7 млрд евро меньше, чем ожидалось в предыдущих расчетах.

Почти половина из этой суммы - 70,2 млрд евро - приходится на федеральный бюджет. Только в текущем году германская федерация, по новой оценке, соберет на 9,8 млрд евро меньше в сравнении с предыдущим прогнозом, подготовленным в ноябре. Федеральные земли в 2023 году получат на 6,6 млрд евро меньше налоговых поступлений, города и коммуны - на 0,7 млрд евро. В 2024 году федеральный бюджет, по актуальному прогнозу, недополучит 13 млрд евро налогов.

Изменение прогноза связано со снижением налогов

Разница в прогнозах связана с тем, что в последние месяцы были приняты решения о сокращении некоторых налогов. Без учета этих изменений пятилетний прогноз налоговых поступлений изменился бы в положительную сторону, увеличившись для федерального правительства на 17,0 млрд евро, а в сумме для федерального, земельных и местных бюджетов - на 21,5 млрд евро.

По словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner), государство с помощью снижения налогов и других мер по компенсации высокой инфляции возвращает гражданам и бизнесу ежегодно около 34 млрд евро. У Германии нет проблем с налоговыми сборами, она является страной с высокими налогами, добавил он.

Тем не менее, по словам Линднера, правительство ФРГ не сможет профинансировать все, что было запланировано. Поэтому в 2024 году необходимо определить строгие приоритеты по бюджетным тратам, отметил он.

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