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Рабочие на стройкеФото: Jochen Tack/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

IMK: Экономика ФРГ вряд ли получит импульс до конца года

Екатерина Венкина
51 мин. назад

Валовой внутренний продукт Германии будет стагнировать в 2023 году, а в следующем году вырастет в среднем на 1,2%, прогнозирует немецкий Институт макроэкономики.

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии будет стагнировать (изменение - 0,0% в 2023 году), а в следующем году вырастет в среднем на 1,2%. Об этом говорится в прогнозе немецкого Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK), обнародованном в четверг, 30 марта.

Экономика Германии продемонстрировала слабую динамику в начале 2023 года и вряд ли получит значительный импульс до конца года, считают эксперты. Вместе с тем, по их данным, ФРГ избежит более глубокой рецессии, отчасти - благодаря антикризисной политике правительства и смягчению ситуации на энергетических рынках.

Прогноз: Уровень инфляции в 2023 году составит 5,3%

Ситуация на рынке труда остается стабильной, несмотря на небольшой спад в зимнем полугодии в 2022-2023 годах. Уровень безработицы в среднем немного повысится в этом году до 5,4%, а в 2024 году снизится до 5,3%. Уровень инфляции в 2023 году составит в среднем 5,3%, но в течение года давление на цены снизится. В 2024 году уровень инфляции в 2,4% должен значительно приблизиться к целевому показателю Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Специалисты предполагают, что частное потребление в ФРГ снизится на 1% из-за роста цен. "Связанные с инфляцией потери в покупательной способности испытывают многие домохозяйства", - указали в IMK. Однако в 2024 году экономисты ожидают смягчения ситуации и увеличения частного потребления на 1,4 процента, добавили там.

Ранее, по итогам почти 30-часового совещания правящей коалиции Германии 28 марта, был принят 16-страничный документ. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), речь идет "о крупнейшей модернизации экономики", и в ходе дебатов окрепло ощущение, что "мы должны ее провести". Шольц подвел итог заседания, написав в Twitter: "После многих часов интенсивных дискуссий я могу сказать: они стоили того".

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