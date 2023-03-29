О чем договорилась коалиция ФРГ на 30-часовом совещании

Совещание правящей коалиции Германии, проходившее с воскресенья по вторник и продлившееся почти 30 часов, по мнению оппозиции, свидетельствует о том, что правительство ФРГ раздирают противоречия, и оно не способно управлять страной. "Очевидно, мы имеем дело с правительственным кризисом в Германии", - заявил 28 марта за несколько часов до окончания заседания председатель крупнейшей оппозиционной партии - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Коалиционная встреча началась вечером 26 марта и после 20 часов непрерывных переговоров была прервана. Заседание продолжилось утром 28 марта и после 9-часовых переговоров завершилось принятием 16-страничного документа. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), речь идет "о крупнейшей модернизации экономики", и в ходе дебатов окрепло ощущение, что "мы должны ее провести". Шольц подвел итог заседания, написав в Twitter: "После многих часов интенсивных дискуссий я могу сказать: они стоили того".

Лидеры немецких социал-демократов, партии "Союз-90/"зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП), сформировавших нынешнее федеральное правительство, обсуждали энергетические, инфраструктурные и транспортные проекты, которые не только должны ускорить экономическое развитие страны, но и способствовать выполнению ранее поставленных климатических целей и достижению климатической нейтральности Германии к 2045 году.

О чем договорилась коалиция

Участники коалиционного совета договорились разработать меры для ускоренного планирования и реализации крупных инфраструктурных проектов: замены старых мостов, расширения энергосети и железнодорожной сети, на которую в ближайшие пять лет планируется потратить 45 миллиардов евро. Кроме того, в качестве "приоритетных" будут реализованы 144 проекта по модернизации автобанов и федеральных дорог, против которых до последнего категорически выступали "зеленые". Будет также повышена плата за автобаны для грузовиков, при этом впервые до 80 процентов поступлений от нее будут тратиться на развитие железных, а не автомобильных дорог.

Станция зарядки электромобилей на автозаправке в Гамбурге Фото: Christian Charisius/dpa/picture-alliance

Для развития альтернативной энергетики было решено, что земельные участки, прилегающие к автобанам и железнодорожным линиям, должны в обязательном порядке использоваться для установки солнечных электростанций и ветряных генераторов. Федеральное правительство по-прежнему придерживается цели к 2030 году вывести на дороги страны 15 миллионов электромобилей. Поэтому было решено, что каждая автозаправка в ФРГ в течение пяти лет должна открыть как минимум одну станцию сверхбыстрой зарядки электромобилей.

Законопроект об отоплении и его различные интерпретации

Коалиция также договорилась по законопроекту об отоплении жилых помещений, первая версия которого, просочившаяся в прессу в конце февраля, вызвала очень эмоциональные дискуссии в стране. Согласно нынешнему решению, новые отопительные системы с 2024 года по возможности должны на 65 процентов использовать возобновляемые источники энергии - "зеленый" или "голубой" водород и газ из биомассы. Первоначально министр экономики, "зеленый" Роберт Хабек (Robert Habeck) планировал запретить с 2024 года использование нового отопления, работающего на мазуте и природном газе, и в случае замены отопительной системы на новую обязать домовладельцев использовать исключительно тепловые насосы.

Председатель партии "зеленых" Рикарда Ланг Фото: Ina Fassbender/AFP

Впрочем, после совещания партнеры по коалиции дали сильно отличающиеся друг от друга интерпретации соглашения. Так, канцлер Шольц, 29 марта отвечая в бундестаге на вопросы депутатов, заявил, что новый законопроект, который будет внесен в апреле, предоставит немцам различные возможности экологично отапливать свои дома, в том числе и природным газом, если он в будущем будет заменен на водород. В то же время председатель партии "зеленых" Рикарда Ланг (Ricarda Lang) заявила: "Центральным пунктом этого закона была и остается ясность о том, что с 2024 года не будут устанавливаться новые отопительные системы на газе и мазуте".

Изменение закона о защите климата

Коалиция договорилась внести изменения в закон о защите климата. В настоящее время каждый сектор экономики должен ежегодно выполнять цели по сокращению CO2. Хуже всего это получается у транспортного сектора, который уже дважды нарушил показатели. В новой версии закона достижение целей будет возможно путем взаимозачета показателей различных отраслей экономики и торговли углеродными сертификатами, а подсчет будет проводиться по итогам нескольких лет.

Экологические организации возмущены решением коалиции по закону о защите климата. Глава немецкого отделения Всемирного фонда дикой природы WWF Deutschland Кристоф Хайнрих (Christoph Heinrich) назвал его "фронтальной атакой" на закон. "Федеральное правительство меняет учебный план, в то время как само провалило экзамены", - заявил председатель организации BUND Олаф Бандт (Olaf Bandt). Измененив закон, нынешнее правительство превратилось в "коалицию против защиты климата", согрешив "против всех будущих поколений", считают в организации Deutsche Umwelthilfe.

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Оппозиция: 16 страниц политической лирики

Глава ХДС Мерц резко раскритиковал итоги заседания, заявив, что после 30 часов переговоров основные вопросы остались открытыми. "Эта коалиция погрязла в спорах. Это продолжится в ближайшие месяцы", - сказал он в интервью Reuters-TV. Мерц обвинил Шольца в искаженном изображении результатов встречи: "Канцлер - как всегда - в своем описании вышел далеко за рамки того, о чем они договорились". По словам председателя ХДС, были достигнуты лишь "формальные компромиссы", а итоговый документ представляет собой "16 страниц политической лирики". По его мнению, члены коалиции "не могут договориться по многим вопросам", всего через год после прихода к власти коалиция "обессилила", и "предположительно это так и останется".

В свою очередь лидер земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добринт (Alexander Dobrint) назвал "рывочком" итоги переговоров коалиции, которая смогла прийти лишь к "минимальному общему знаменателю". По его словам, "зеленых" в ходе переговоров "ощипали как кур": министр финансов Кристиан Линднер (Christan Lindner) из СвДП не выделил бюджетных средств на их проекты, закон о защите климата сильно потрепали, а также отказались от принудительной смены отопления в домах - любимого проекта "зеленого" министра Хабека.

Канцлер Шольц, выступая в бундестаге в среду, 29 марта, выступил в защиту результатов трехдневных переговоров, обвинил оппозицию в "нечестных политических лозунгах" и высмеял "шум в СМИ" о содержании переговоров, который, по его словам, был как никогда далек от того, о чем на самом деле шла речь.

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