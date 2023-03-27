Берлинцы не поддержали быстрое достижение целей по климату

На референдуме в Берлине не удалось собрать нужное количество голосов за достижение климатической нейтральности этой федеральной земли уже к 2030 году.

Инициаторы референдума об установлении более жестких сроков климатической нейтральности для Берлина не смогли достичь цели. Во время плебисцита, состоявшегося в воскресенье, 26 марта, поднимался вопрос того, чтобы Берлин как одна из федеральных земель Германии взял на себя обязательство стать климатически нейтральным уже к 2030 году. На федеральном уровне ФРГ стремится получить этот статус к 2045 году.

По данным организаторов, большинство принявших участие в плебисците граждан - 50,9 процента или 442 210 проголосовавших - одобрили инициативу, однако на референдуме не удалось достичь кворума. Для признания голосования успешным необходимо было, чтобы более амбициозные цели поддержали не менее 25 процентов берлинцев - это примерно 608 тысяч граждан.

При этом 48,7 процента принявших участие в референдуме берлинцев проголосовали против ужесточения сроков. Всего же явка составила 35,8 процента от общего числа жителей города, имеющих право голоса.

Власти Берлина не поддержали сжатые сроки по климатической нейтральности

Правительство Берлина считает, что инициатива стать климатически нейтральным к 2030 году неосуществима. По словам бургомистра Берлина Франциски Гиффай (Franziska Giffey), представляющей Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), "большинство берлинцев видят, что требования референдума не могут быть реализованы, даже если бы они были включены в закон", что и показали результаты голосования.

В Христианско-демократическом союзе (ХДС), одержавшем победу на выборах в земельный парламент в феврале, также раскритиковали требования о более жестких сроках. "Берлин говорит "Да" защите климата, но "Нет" ложным обещаниям", - заявил генеральный секретарь берлинского отделения ХДС Штефан Эверс (Stefan Evers). По его словам, провал референдума не меняет того факта, что защита климата остается одним из важнейших вопросов государственной политики ФРГ, но охране окружающей среды "не помогут нереалистичные цели или неисполнимые законы".

К референдуму готовились с 2022 года

Среди инициаторов референдума - такие организации и движения, как Fridays for Future, Общегерманский велосипедный клуб (ADFC), молодежные организации СДПГ и партии "зеленых". В 2022 году им удалось собрать около 254 тысяч подписей за проведение референдума среди жителей немецкой столицы. Действительными из них были признаны лишь 7 процентов подписей, но этого было достаточно, чтобы получить разрешение на проведение плебисцита.

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