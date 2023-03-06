Изменение климата может обойтись Германии в 900 млрд евро

В зависимости от степени глобального потепления ущерб экономике ФРГ к 2050 году составит от 280 до 900 млрд евро, подсчитали эксперты.

Изменение климата в одной только Германии может нанести ущерб на сумму до 900 млрд евро к 2050 году. Об этом в понедельник, 6 марта, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования, проведенного по заказу министерства экономики и защиты климата ФРГ.

В исследовании, над которым работали Институт эколого-экономических исследований (IÖW), Общество экономических структурных исследований (GWS) и швейцарский аналитический институт Prognos AG, оцениваются затраты при различных сценариях. В зависимости от масштабов глобального потепления эксперты ожидают, что в период с 2022 по 2050 год ущерб экономике ФРГ составит от 280 до 900 млрд евро.

"Изменение климата уже сегодня имеет серьезные экономические последствия, которые могут значительно возрасти, - заявил изданию статс-секретарь при министре по вопросам экономики и защиты климата Штефан Венцель (Stefan Wenzel). - Каждый евро, вложенный в защиту климата, снижает экономические затраты, которые могут возникнуть в будущем в результате экстремальных погодных явлений".

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