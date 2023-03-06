  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Лесной пожар возле города Тройенбрицен в Бранденбурге, июнь 2022 года
Лесной пожар возле города Тройенбрицен в Бранденбурге (фото из архива)Фото: Stephanie Pilick/dpa/picture alliance
Природа и окружающая средаГермания

Изменение климата может обойтись Германии в 900 млрд евро

Жан Рофе
20 мин. назад

В зависимости от степени глобального потепления ущерб экономике ФРГ к 2050 году составит от 280 до 900 млрд евро, подсчитали эксперты.

https://p.dw.com/p/4OHlK

Изменение климата в одной только Германии может нанести ущерб на сумму до 900 млрд евро к 2050 году. Об этом в понедельник, 6 марта, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования, проведенного по заказу министерства экономики и защиты климата ФРГ.

В исследовании, над которым работали Институт эколого-экономических исследований (IÖW), Общество экономических структурных исследований (GWS) и швейцарский аналитический институт Prognos AG, оцениваются затраты при различных сценариях. В зависимости от масштабов глобального потепления эксперты ожидают, что в период с 2022 по 2050 год ущерб экономике ФРГ составит от 280 до 900 млрд евро.

"Изменение климата уже сегодня имеет серьезные экономические последствия, которые могут значительно возрасти, - заявил изданию статс-секретарь при министре по вопросам экономики и защиты климата Штефан Венцель (Stefan Wenzel). - Каждый евро, вложенный в защиту климата, снижает экономические затраты, которые могут возникнуть в будущем в результате экстремальных погодных явлений".

Смотрите также:

Ядерная энергия для борьбы с изменением климата?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Экстремально жаркий август в Европе. Жители Вены под струей воды у фонтана

Ведет ли изменение климата к экстремальной погоде? Фактчекинг DW

Ведет ли изменение климата к экстремальной погоде? Фактчекинг DW

Ливневые дожди, ураганы, засуха - экстремальные погодные условия были всегда. Но действительно ли изменение климата влияет на их учащение? И если да, то как? DW проанализировала факты.
Климат28 августа 2022 г.
Высохшая земля на набережной Рейна

Немцы придумали, как бороться с жарой и засухой

Немцы придумали, как бороться с жарой и засухой

Засуха и невыносимая жара, - мощь потепления климата ощутили в Европе повсюду. Прогнозы радуют мало, и уже сегодня в Германии работают над проектами для комфортной будущей жизни в меняющемся климате.
Наука19 августа 2022 г.
external

Аномальная жара в Европе и глобальное потепление: как Нидерланды борются с экстремальной засухой (19.08.2022)

Аномальная жара в Европе и глобальное потепление: как Нидерланды борются с экстремальной засухой (19.08.2022)

В Нидерландах - стране, треть которой расположена ниже уровня моря, власти ввели запреты на полив частных газонов и сельскохозяйственных угодий. Нидерланды всегда славились своим управлением водными ресурсами, системой дамб и каналов, но последствия изменения климата делают ее особо уязвимой в случае избытка или, наоборот, нехватки осадков.
Природа и окружающая среда19 августа 2022 г.03:10 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные около города Бахмут в Донецкой области, 4 марта 2023 года

Зеленский: Битва в Донбассе - "мучительная и тяжелая"

Конфликты6 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Нефтяное месторождение в Астраханской области

Профессор из Йеля: Путин выдумывает данные о ВВП России

Профессор из Йеля: Путин выдумывает данные о ВВП России

Экономика и бизнес5 марта 2023 г.
Олаф Шольц и Джо Байден в Вашингтоне (3 марта 2023 года)

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Политика4 марта 2023 г.
Соосновательница "Международного Мемориала" Ирина Щербакова на вручении премии имени Марион Дёнхофф

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

История4 марта 2023 г.
Lord Of The Lost на сцене национального отбора Германии на конкурс "Евровидение-2023"

Война в Украине и "Евровидение": нюансы национальных отборов

Война в Украине и "Евровидение": нюансы национальных отборов

Культура4 марта 2023 г.
На снимке с камеры видеонаблюдения на ЗАЭС 4 марта 2022 года видны взрывы на территории станции в результате обстрела

"Жуткое впечатление". Свидетель событий - о захвате ЗАЭС

"Жуткое впечатление". Свидетель событий - о захвате ЗАЭС

Конфликты4 марта 2023 г.
Погрузка 155-миллиметровых снарядов для Украины

Новый пакет помощи Украине и иные события 373-го дня войны

Новый пакет помощи Украине и иные события 373-го дня войны

Политика3 марта 2023 г.
На главную страницу