Федеральные земли ФРГ получат еще 1 млрд евро на беженцев

Выделение дополнительного 1 млрд евро на расходы земель ФРГ на беженцев в 2023 году стало предварительным итогом саммита представителей федерального и земельных правительств.

В нынешнем году из федерального бюджета Германии будет дополнительно выделен 1 млрд евро на расходы федеральных земель, связанные с приемом, размещением и содержанием беженцев. Этот предварительный итог саммита представителей правительства ФРГ и правительств федеральных земель огласил вечером в среду, 10 мая, глава правительства страны Олаф Шольц (Olaf Scholz) после многочасовых переговоров в ведомстве федерального канцлера.

Ранее Берлин предоставил земельным властям на эти цели в текущем году дополнительно 2,75 млрд евро. В общей сложности расходы на беженцев, включая тех, кто прибыл в ФРГ из охваченной войной Украины, должны составить 16 млрд евро.

Долгосрочное решение проблемы финансирования затрат земель на беженцев готовит рабочая группа из представителей федеральных и земельных властей, ожидается, что оно будет принято в ноябре. Промежуточные результаты этой работы планируется обсудить в июне на очередной встрече глав федерального и земельных правительств в июне.

Перед началом саммита земли добивались возвращения к существовавшей в Германии до 2021 года динамичной системе финансирования, при которой автоматически учитывается текущее число просителей убежища в той или иной земле. Однако правительство в Берлине отклонило это предложение.

Цифровизация работы ведомств по делам иностранцев

По окончании саммита Олаф Шольц отметил, что выделяемый землям 1 млрд евро должен быть израсходован прежде всего на цифровизацию работы ведомств по делам иностранцев, а также на нужды коммун. Со своей стороны глава Конференции глав правительств федеральных земель, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil) заявил, что этот миллиард евро "важен, но не решает основную проблему" - как именно будет идти финансирование работы с беженцами.

По словам Вайля, в первые месяцы текущего года число беженцев существенно возросло, но все еще не достигло пика. "Летние месяцы, когда число прибывающих особенно высоко", еще впереди. Так что решение вопроса финансирования станет еще более злободневным, указал нижнесаксонский премьер.

Рост числа беженцев и напряженная ситуация коммун

Еще более жесткую критику высказали в протокольном заявлении представители Баварии, Саксонии и Саксонии-Анхальт: "Предусмотренное федеральным правительством увеличение финансирования на один миллиард евро абсолютно недостаточно и ни в коей мере не соответствует напряженной ситуации на местах".

За первые четыре месяца 2023 года в Германии, согласно данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), было подано 101 981 прошение об убежище- на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В официальной статистике не учитываются граждане Украины: чтобы упростить бюрократические процедуры, им разрешили не подавать официальное прошение об убежище.

Многие коммуны в Германии заявляют, что достигли предела своих возможностей по приему и размещению беженцев.

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