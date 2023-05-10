  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы правительств федеральных земель на саммите по беженцам в Берлине, 10 мая 2023 года
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы правительств федеральных земель на саммите по беженцам в БерлинеФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Федеральные земли ФРГ получат еще 1 млрд евро на беженцев

Александра Иванова
1 ч. назад

Выделение дополнительного 1 млрд евро на расходы земель ФРГ на беженцев в 2023 году стало предварительным итогом саммита представителей федерального и земельных правительств.

https://p.dw.com/p/4RB0K

В нынешнем году из федерального бюджета Германии будет дополнительно выделен 1 млрд евро на расходы федеральных земель, связанные с приемом, размещением и содержанием беженцев. Этот предварительный итог саммита представителей правительства ФРГ и правительств федеральных земель огласил вечером в среду, 10 мая, глава правительства страны Олаф Шольц (Olaf Scholz) после многочасовых переговоров в ведомстве федерального канцлера.

Ранее Берлин предоставил земельным властям на эти цели в текущем году дополнительно 2,75 млрд евро. В общей сложности расходы на беженцев, включая тех, кто прибыл в ФРГ из охваченной войной Украины, должны составить 16 млрд евро. 

Долгосрочное решение проблемы финансирования затрат земель на беженцев готовит рабочая группа из представителей федеральных и земельных властей, ожидается, что оно будет принято в ноябре. Промежуточные результаты этой работы планируется обсудить в июне на очередной встрече глав федерального и земельных правительств в июне.

Перед началом саммита земли добивались возвращения к существовавшей в Германии до 2021 года динамичной системе финансирования, при которой автоматически учитывается текущее число просителей убежища в той или иной земле. Однако правительство в Берлине отклонило это предложение.

Цифровизация работы ведомств по делам иностранцев

По окончании саммита Олаф Шольц отметил, что выделяемый землям 1 млрд евро должен быть израсходован прежде всего на цифровизацию работы ведомств по делам иностранцев, а также на нужды коммун. Со своей стороны глава Конференции глав правительств федеральных земель, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil) заявил, что этот миллиард евро "важен, но не решает основную проблему" - как именно будет идти финансирование работы с беженцами.

По словам Вайля, в первые месяцы текущего года число беженцев существенно возросло, но все еще не достигло пика. "Летние месяцы, когда число прибывающих особенно высоко", еще впереди. Так что решение вопроса финансирования станет еще более злободневным, указал нижнесаксонский премьер.

Рост числа беженцев и напряженная ситуация коммун

Еще более жесткую критику высказали в протокольном заявлении представители Баварии, Саксонии и Саксонии-Анхальт: "Предусмотренное федеральным правительством увеличение финансирования на один миллиард евро абсолютно недостаточно и ни в коей мере не соответствует напряженной ситуации на местах".

За первые четыре месяца 2023 года в Германии, согласно данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), было подано 101 981 прошение об убежище- на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В официальной статистике не учитываются граждане Украины: чтобы упростить бюрократические процедуры, им разрешили не подавать официальное прошение об убежище.

Многие коммуны в Германии заявляют, что достигли предела своих возможностей по приему и размещению беженцев.

Смотрите также:

Беженцы из России и Украины: как они живут рядом в Берлине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Убежище в Германии для уклонистов из России: кому дают, а кого высылают? (29.04.2023)

Убежище в Германии для уклонистов из России: кому дают, а кого высылают? (29.04.2023)

В Германии резко выросло число запросов на убежище от россиян. Но пока власти страны все больше отказывают или высылают заявителей в другие страны - по дублинскому регламенту.
Политика29 апреля 2023 г.04:09 мин.
external

"Комфортно эмигрировать на Запад - это не позиция": депутат ХДС выступает за визовый бан для россиян

"Комфортно эмигрировать на Запад - это не позиция": депутат ХДС выступает за визовый бан для россиян

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призывает запретить выдачу виз россиянам и не предоставлять убежище гражданам России, уклоняющимся от мобилизации на войну против Украины. Он считает, что необходимо гражданское сопротивление Путину в России. Свои аргументы оппозиционный политик высказал в интервью DW.
Политика19 апреля 2023 г.05:02 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российский истребитель МиГ-31К, несущий ракету "Кинжал"

РФ денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Политика13 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ольга Горбунова, представительница по социальным вопросам Объединенного переходного кабинета белорусских демсил

Горбунова о политзаключенных в РБ: "Становится только хуже"

Горбунова о политзаключенных в РБ: "Становится только хуже"

Политика6 ч. назад
Колония в Горках

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Права человека8 ч. назад
Let 3, Хорватия

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Культура10 ч. назад10 фото
Главы МИД ФРГ и МИД КНР

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Политика22 ч. назад
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский

День Европы в Украине и другие события 440-го дня войны

День Европы в Украине и другие события 440-го дня войны

Конфликты9 мая 2023 г.
Russland | Victory Day Parade

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

Общество9 мая 2023 г.
На главную страницу