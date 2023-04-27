У немцев снизилось доверие к демократии? Что показал опрос

Война в Украине, инфляция, изменение климата, пандемия коронавируса - как все это повлияло на отношение немцев к демократии? В ФРГ провели соцопрос, который выявил настроения населения.

Почти половина населения Германии относительно довольна или очень довольна состоянием демократии в стране. Чуть более половины менее довольны или вообще недовольны ее состоянием. Так о чем можно говорить - стакан наполовину пуст или все же наполовину полон? Этим вопросом задался немецкий Фонд имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert- Stiftung), близкий к немецкой Социал-демократической партии (СДПГ), по заказу которого был проведен актуальный социологический опрос под названием "Доверие к демократии в кризисные времена".

Доверие к демократии с 2019 года выросло

Глава фонда Эберта Сабине Фандрих (Sabine Fandrych) сначала отмечает позитивные, с ее точки зрения, моменты. Демократия стала более крепкой и отношение к ней лучше "чем можно было предположить на фоне множественных кризисов".

В сравнении с первым исследованием 2019 года наблюдался даже "легкий рост" доверия к демократии. Тогда этот показатель составлял 46,6 процента, сейчас он достиг 48,7 процента. При этом необходимо констатировать, что большая часть людей недовольна - таковых более 50 процентов. Более всего скептически по отношению к демократии настроены люди с относительно низким уровнем образования и доходов. Кроме того, в сравнении с западом Германии, все еще относительно низкая поддержка демократии наблюдается на востоке страны.

Лазейка для "популистов"

Исходя из этого Сабине Фандрих говорит о возникающих у нее опасениях относительно единства общества. На фоне кризисов и широко распространенного чувства неуверенности население тяготеет к простым ответам. "Это, конечно, лазейка для популистов", - говорит Фандрих. Несмотря на это команда исследователей под руководством политолога из Боннского университета Франка Декера (Frank Decker) видит и положительные аспекты: "Если мы сравниваем ситуацию с другими европейскими странами, то в Германии она не такая плохая".

Ученый из университета Бонна указывает на результаты опросов, касающиеся правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), и ее результаты на выборах. По всей Германии они снова выросли и в среднем составляют 15 процентов, но все еще не достигают уровня 30-40 процентов - как это происходит в других странах с аналогичными партиями.

Так, в Австрии, например, сильнейшей по результатам опросов является правопопулистская Австрийская партия свободы (FPÖ), которую поддерживают 30 процентов избирателей. "Там забот относительно выживания демократии гораздо больше", - говорит Франк Декер. Во Франции Марин Ле Пен на президентских выборах набрала около 40 процентов голосов. "В Италии сформировалось правопопулистское правительство, которое возглавляет неофашистка (Джорджи Мелони - лидер партии "Братья Италии" и премьер-министр Италии. - Ред.)".

Германия расколота?

На этом фоне в Германии, независимо от субъективных оценок населения, ситуация выглядит неплохо. Общественный раскол, как в США, в Германии, согласно результатам опроса, политолог не видит. Франк Декер говорит о "радикализации периферии". Индикатором этого он называет растущее одобрение различных теорий заговора: отрицание глобального изменения климата и пандемии коронавируса, вероятную замену населения из-за миграции, якобы "вину Запада в войне в Украине, потому что Запад провоцировал Путина и Россию". Такие теории поддерживают от 18 до 36 процентов населения Германии.

Все еще большую разницу между востоком и западом Германии в отношении к демократии, даже спустя более 30 лет после воссоединения страны, Франк Декер считает неудивительной. Образованные тогда новые федеральные земли можно сравнить с другими посткоммунистическим обществами в Центральной Европе. И в этом также видна существенная разница с Западом, говорит исследователь демократии, указывая на успех правопопулистских партий, например, в Венгрии и Польше. "Эти страны очень похожи в политико-культурном плане с восточными немцами", - говорит Декер.

Как улучшить отношение к демократии

Как можно было бы улучшить отношение немцев по всей стране к существующей демократии? Об этом задумываются и ученые из Университета Бонна, и эксперты из фонда Эберта. Сабине Фандрих считает необходимым вести менее напряженный дискурс, прежде всего, в соцсетях и практиковать политическое образование.

Франк Декер говорит о повышении активности так называемых "Советов граждан", если речь в целом идет о демократии, но и частично о транспорте и экологии. По его мнению, это может быть перспективным, но такие структуры локального уровня "не должны занять место репрезентативных институтов". Они должны помогать и дополнять уже существующие институции, считает Декер. "Решения должны, в конечном итоге, принимать парламент и правительство", - убежден политолог.

Хотя он со своими взглядами на репрезентативную демократию представляет мнение меньшинства: в исследовании, которым Декер руководил, лишь треть опрошенных предпочитает эту форму правления. Почти 47 процентов выступают за прямую демократию в форме народного голосования по всем политическим и общественным вопросам. Около 19 процентов желают экспертократию, в которой именно эксперты в сфере экономики и различных научных областях определяют будущее страны.

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