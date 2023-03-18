Опрос: все больше немцев опасаются дезинформации

Опасения в связи с дезинформацией и ее воздействием на общество - среди трех основных тем, волнующих население Германии, следует из исследования Фонда имени Конрада Аденауэра.

Обеспокоенность немцев по поводу дезинформации и ее влияния на общество растет. За последние два года доля тех, кто испытывает в этой связи "сильные" или "очень сильные" опасения, увеличилась на восемь процентных пунктов, достигнув 64%. Таковы данные исследования Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) под названием "Каким новостям еще можно верить?", обнародованные в субботу, 18 марта.

Только такие темы, как изменение климата и напряженность в отношениях между Европой и Россией, судя по результатам этого исследования, волнуют население Германии еще сильнее.

Между тем опасения в связи с дезинформацией испытывают в ФРГ люди из всех социальных слоев. При этом большая часть опрошенных беспокоится из-за теорий заговора или целенаправленного распространения дезинформации. Другие респонденты, опасающиеся "фейков", полагают, что их могут распространять известные СМИ по заданию тех, кто их контролирует.

Кто доверяет общественно-правовым СМИ в Германии

Доля немцев, которые доверяют информации на политические темы в общественно-правовых СМИ, за последние три года упала, согласно исследованию, с 78 до 70%. При этом обращает на себя внимание различие мнений респондентов на западе и востоке Германии. Если доля западных немцев, доверяющих общественно-правовым СМИ, составляет 73%, то среди жителей восточных федеральных земель таковых лишь 58%.

Различия в отношении к общественно-правовым СМИ видны и у сторонников разных политических партий. Так, больше всего доверяющих таким медиа - среди избирателей "зеленых" (96%). Далее идут сторонники Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока Христианско-демократический союз (ХДС) / Христианско-социальный союз (ХСС) - 81% и 78% соответственно. Среди симпатизирующих Свободной демократической партии (СвДП) общественно-правовым СМИ доверяют 65%, а вот среди приверженцев правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ) - лишь 16%.

В основу исследования "Каким новостям еще можно верить?" легли два опроса: института исследования общественного мнения Infratest dimap, в котором приняли участите 4247 человек, и института исследования рынка и общественного мнения USUMA с участием 5511 респондента.

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