 YouTube удалил часть контента RT | Новости из Германии о России | DW | 23.04.2021

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Россия

YouTube удалил часть контента RT

Удаление четырех видео произошло из-за нарушений правил в отношении ложной медицинской информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Google.

Логотип видеохостинга YouTube

Логотип видеохостинга YouTube

Видеохостинг YouTube заблокировал четыре видео телеканала RT на английском языке, сообщается в пятницу, 23 апреля. Удаление контента и вынесение предупреждения телеканалу со стороны видеохостинга произошло из-за нарушений условий пользования, в том числе правил в отношении ложной медицинской информации о коронавирусе, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Google.

В компании отметили, что ради обеспечения безопасности пользователей видеохостинга, YouTube имеет четкие правила, в которых подробно определено, какой контент разрешен на платформе. Эти предписания применяются одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране он был создан, подчеркнули в Google.

Публикация материалов о коронавирусе

В частности, согласно правилам YouTube о ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции, на платформе запрещена публикация контента о COVID-19, в котором сообщаются ложные сведения, противоречащие официальным источникам - местным органам здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Речь идет о контенте на следующие темы: лечение, профилактика, диагностика, передача вируса, правила в отношении самоизоляции и социального дистанцирования, существование коронавирусной инфекции COVID-19",- сказано в них.

Кроме того, по правилам YouTube, после первого предупреждения следует приостановка аккаунта на одну неделю, в случае получения второго в течение 90 дней - на две недели. При трех предупреждениях за три месяца канал пользователя может быть заблокирован навсегда.

Ранее телеканал RT на русском языке сообщил, что среди забаненных видео - перевод интервью советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому, подкаст республиканца Уэйна Дюпри, а также две новостные трансляции протестов против локдауна в Англии без комментариев.

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    Автор: Андрей Гурков


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