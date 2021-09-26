 Явка на выборах в Германии может составить 76% | Новости политики из Германии | DW | 26.09.2021

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Политика

Явка на выборах в Германии может составить 76%

Доля проголосовавших избирателей на выборах в бундестаг может составить 76%. Подсчеты осложняет большое количество тех, кто голосовал, отправляя бюллетени по почте.

BTW 2021 | Symbolbild Stimmzettel

Явка на федеральных выборах в Германии может составить 76%, свидетельствуют прогнозы опроса  института исследований общественного мнения Infratest dimap по заказу немецкого общественно-правового телеканала ARD, обнародованные вечером в воскресенье, 26 сентября. Это лишь немногим ниже показателя 2017 года, равного 76,2 процентам.

Ранее председатель Федеральной избирательной комиссии Георг Тиль (Georg Thiel) сообщил, что к 14.00 на выборах в бундестаг проголосовали 36,5 процента избирателей - меньше, чем к аналогичному времени на выборах 2017 года. Более низкий показатель он объясняет тем, что при подсчете пока не учитывали избирателей, отправлявших бюллетени по почте.

"Установленная к настоящему моменту явка, как и ожидалось, ниже значения 2017 года, поскольку в этот раз, как мы предполагаем, значительно больше избирателей отправили бюллетени по почте. Их явка будет подсчитана позднее в рамках определения окончательных результатов выборов", - указал Тиль.

По предварительным оценкам, из-за пандемии коронавируса доля немцев, которые проголосовали, отправив бюллетень по почте, может достичь 40%. Таким образом, замечает Reuters, итоговая явка может составить 76,2% и даже превысить значение 2017 года.

Тем временем, согласно неофициальным предварительным результатам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на десятые доли процента опережает консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). По данным  Infratest dimap, СДПГ набирает 24,9, а ХДС/ХСС - 24,7 процента голосов.

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    Автор: Штефан Деге, Виктор Вайц


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