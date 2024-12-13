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WSJ: Трамп допускает удар США по ядерным объектам Ирана

Николай Линке
13 декабря 2024 г.

Избранный президент США хочет остановить ядерную программу Ирана, но при этом не разжечь новую войну, особенно с участием американской армии.

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Дональд Трамп в интервью NBC 8 декабря 2024 года
Дональд Трамп в интервью NBC 8 декабря 2024 годаФото: Nbc News/ZUMA Press Wire/picture alliance

Дональд Трамп рассматривает разные возможности остановить ядерную программу Ирана. Один из вариантов – превентивный удар авиации Израиля и США по иранским ядерным объектам , пишет в пятницу, 13 декабря, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей переходной команды республиканца.

Обеспокоенность ядерной программой Ирана

По информации издания, советники избранного президента США обеспокоены тем, что экономическое давление на Тегеран недостаточно, и рассматривают возможность военных действий. "Возможность военного удара по ядерным объектам теперь более серьезно рассматривается некоторыми членами его переходной команды", - пишет WSJ.

"Ослабление региональной мощи Ирана и недавние разоблачения растущей ядерной активности Тегерана подтолкнули деликатные внутренние дискуссии" в команде Трампа, но "все обсуждения по этому вопросу остаются на ранних стадиях".

Как добавили источники, недавно Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что обеспокоен иранской ядерной программой. Избранный президент хочет остановить ее, но при этом не разжечь новую войну, особенно с участием армии США.

США стремятся к максимальному давлению на Тегеран

Как пишет WSJ, разрабатываемая стратегия отношений США с Тегераном получила название "максимальное давление 2.0". Трамп и его помощники прорабатывают военные шаги в сочетании с более жесткими финансовыми санкциями. Окончательного решения, какой из методов давления выбрать, пока нет.

Наиболее радикальный вариант предполагает отправку большего числа американских солдат, военных самолетов и кораблей на Ближний Восток. Вашингтон также может передать Израилю современные бомбы, чтобы тот вывел из строя иранские ядерные объекты. Рассматривается и потенциальное участие США в совместной операции. 

Как пишет WSJ, сейчас у Ирана достаточно высокообогащенного урана, чтобы создать четыре ядерные бомбы. Ранее чиновники США выступали с оценкой, что Тегерану может потребоваться несколько месяцев, чтобы получить бомбу.

 

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