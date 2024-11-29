МАГАТЭ: Иран задействует 6000 центрифуг для обогащения урана

В конфиденциальном докладе МАГАТЭ говорится, что Иран уведомил агентство о планах задействовать 6000 новых центрифуг на объектах Фордо и Натанс, пишет Reuters.

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах установить более 6000 новых центрифуг на своих заводах для производства обогащенного урана на объектах Фордо и Натанс и ввести в эксплуатацию большее количество уже имеющихся там центрифуг. Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 28 ноября, со ссылкой на конфиденциальный доклад организации.

Указывается, что доклад МАГАТЭ, с которым, как утверждается, ознакомились сотрудники Reuters, дает представление о том, что конкретно имел в виду Тегеран, когда заявил, что начнет использовать тысячи дополнительных центрифуг в ответ на недавнюю резолюцию Совета управляющих международного агентства с критикой ядерной программы Ирана.

Между тем в отчете говорится, что уровень обогащения урана не будет превышать показатели, обозначенные в плане развития иранской атомной отрасли на уровне 60%. Как напоминает газета "Коммерсант", в последний раз усовершенствованные центрифуги для обогащения урана были запущены в Иране 24 ноября.

Как напоминает агентство AFP, 29 ноября в Женеве начнутся переговоры между иранскими официальными лицами и представителями Германии, Великобритании и Франции на тему ядерной программы Тегерана. Ожидается, что в этих переговорах примет участие и представитель ЕС Энрике Мора, выступающий в роли посредника. Россия, США и Китай во встрече участвовать не будут. Иран будет представлять на переговорах дипломат Маджид Тахт-Раванчи - заместитель министра иностранных дел Аббаса Аракчи по политическим вопросам.

Резолюция МАГАТЭ с критикой Ирана

21 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, согласно которой глава организации Рафаэль Гросси должен подготовить к весне 2025 года доклад о ситуации вокруг ядерной программы Ирана. По данным СМИ, в документе рассматриваются такие вопросы, как наличие необъясненных следов урана на незадекларированных объектах, обнаруженных в 2019 и 2020 годах. Кроме того, резолюция осуждает Иран за недостаточное сотрудничество с МАГАТЭ и содержит призыв к агентству опубликовать всеобъемлющий доклад о ядерной деятельности Исламской Республики.

Резолюция была подготовлена Германией, Францией, Великобританией и США. По итогам голосования документ поддержали 19 государств - членов Совета управляющих МАГАТЭ. Еще 12 государств воздержались. Россия, Китай и Буркина Фасо отклонили резолюцию.

МИД Исламской Республики в ответ на принятие МАГАТЭ резолюции, критикующей Тегеран, уведомил, что теперь Иран начнет использовать новые, современные центрифуги для ускоренного обогащения урана. В совместном заявлении иранского внешнеполитического ведомства и Организации по атомной энергии Ирана, резолюция МАГАТЭ названа "политически мотивированной и деструктивной", а также "призванной добиваться достижения политически незаконных целей", направленных против Ирана.