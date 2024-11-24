Иран 29 ноября проведет переговоры по своей ядерной программе с Францией, Германией и Великобританией, сообщило ISNA.

Иран проведет переговоры по своей ядерной программе с Францией, Германией и Великобританией 29 ноября. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщило иранское госагентство ISNA со ссылкой на представителя МИД этой страны Эсмаила Багаи.

По его словам, встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел.

Переговоры станут продолжением предыдущих контактов в Нью-Йорке, где в сентябре проходила Генассамблея ООН.

"В ходе этого раунда переговоров, запланированных в Нью-Йорке, будет обсуждаться ряд региональных и международных проблем, включая Палестину и Ливан, а также ядерные вопросы", - заявил Багаи.

Reuters: Иран стремится найти выход из ядерного тупика до инаугурации Трампа

Между тем японское агентство Kyodo передавало, что встреча пройдет в Женеве и что к ней - помимо дипломатов трех европейских стран - присоединятся представители Евросоюза.

По данным агентства Reuters, иранские власти под руководством президента Ирана Масуда Пезешкиана стремится найти выход из ядерного тупика до инаугурации в январе избранного президента США Дональда Трампа.

Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил подготовку переговоров: "Тегеран всегда считал, что ядерный вопрос должен быть решен дипломатическим путем. Иран никогда не выходил из переговоров".

Резолюция МАГАТЭ

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 21 ноября принял резолюцию, согласно которой глава организации Рафаэль Гросси должен подготовить к весне 2025 года доклад о ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

Как отмечала на своем сайте японская медиакомпания NHK, в документе затрагивались такие вопросы, как наличие необъясненных следов урана на незадекларированных объектах, обнаруженных в 2019 и 2020 годах. Кроме того, резолюция осуждает Иран за недостаточное сотрудничество с МАГАТЭ и содержит призыв к агентству опубликовать всеобъемлющий доклад о ядерной деятельности Исламской Республики.

Резолюция была подготовлена Германией, Францией, Великобританией и США. По итогам голосования документ поддержали 19 государств - членов Совета управляющих МАГАТЭ. Еще 12 государств воздержались. Россия, Китай и Буркина Фасо отклонили резолюцию.

Непроясненные вопросы вокруг ядерной программы Ирана

Инспекторы МАГАТЭ на протяжении уже ряда лет пытаются получить от Тегерана доказательства отсутствия у него намерения создать ядерное оружие. 21 ноября Совет управляющих МАГАТЭ выразил "глубокую озабоченность" тем, что Иран отказывается от сотрудничества с организацией. Как предупредили западные дипломаты, если Тегеран не отступит от этой линии, доклад Гросси может стать основанием для подключения к решению проблемы Совбеза ООН. Сам Совет управляющих МАГАТЭ не может вводить санкции, однако Совбез ООН имеет такую возможность, поясняет агентство dpa.

Ранее Тегеран указал на возможность двух вариантов уступок со своей стороны: ограничение производства урана, а также предоставление виз дополнительным инспекторам МАГАТЭ. По данным МАГАТЭ, Иран предлагал ограничить свои запасы высокообогащенного урана при условии, что западные державы откажутся от принятия резолюции против этой страны, пишет NHK.

Реакция Ирана на резолюцию МАГАТЭ

Вечером 21 ноября глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al-Maydeen заявил, что у Ирана есть желание сотрудничать с МАГАТЭ, но "шаг Европы противоречит этому процессу". Отрывки из этого интервью приводит на своем русскоязычном сайте иранское государственное информагентство Irna. Как указано в публикации, Аракчи, кроме прочего, напомнил, что Тегеран предупреждал Запад, что "давление не приведет к хорошему результату".

В свою очередь МИД Исламской Республики в ответ на принятие МАГАТЭ резолюции, критикующей Тегеран, уведомил, что теперь Иран начнет использовать новые, современные центрифуги для ускоренного обогащения урана. В совместном заявлении иранского внешнеполитического ведомства и Организации по атомной энергии Ирана, резолюция МАГАТЭ названа "политически мотивированной и деструктивной", а также "призванной добиваться достижения политически незаконных целей", направленных против Ирана.