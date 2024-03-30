WP узнала о поставках США Израилю бомб и 25 истребителей

США согласовали отправку Израилю военной помощи в виде бомб и истребителей, несмотря на разногласия по поводу израильской операции в Рафахе на юге сектора Газа и напряженных отношений Белого дома с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post в пятницу, 29 марта.

По словам собеседников WP в Пентагоне и Госдепартаменте, пакет военной помощи включает более 1800 бомб MK-84 и полтысячи бомб MK-82. Кроме того, была одобрена передача 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму примерно 2,5 млрд долларов, пишет газета. WP отмечает, что отправка этих вооружений не требуют согласования Конгресса, поскольку это уже было сделано много лет назад.

"Это событие подчеркивает, что, хотя между США и Израилем возникли разногласия по поводу ведения войны, администрация Байдена считает давление через военную помощь недопустимым", - пишет WP. "Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону. Выставление условий для помощи не было нашей политикой", - сказал газете представитель Белого дома. Представитель правительства Израиля не стал комментировать WP информацию о новой военной помощи.

Возможная военная операция Израиля в Рафахе

В середине марта стало известно, что кабинет Нетаньяху одобрил план наземной операции в Рафахе. В документе, с которым ознакомились журналисты, говорится, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится и к эвакуации из города мирного населения. Между тем, точные временные рамки для проведения операции указаны не были.

Администрация США неоднократно выступала против масштабной военной операции Израиля в Рафахе, которая, по заявлению Госдепа, только осложнит и без того тяжелое положение более 1,4 млн укрывающихся в этом городе жителей сектора. При этом по данным официальных лиц США и Израиля, в Рафахе остаются четыре батальона террористической группировки ХАМАС. Байден говорил, что военные действия в городе стали бы "пересечением красной линии", пишет WP.

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркивал, что проведению военной операции в Рафахе есть альтернативы, позволяющие обеспечить и интересы Израиля в сфере безопасности, и защиту палестинского гражданского населения.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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