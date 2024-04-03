World Press Photo. Самые сильные фотографии года

В среду, 3 апреля, стали известны имена победителей регионального этапа конкурса World Press Photo. В 2024 году на этот престижный конкурс было прислано 61062 снимка от 3851 фотографа из 130 стран.

У российских фотографов была возможность принять участие в конкурсе, как заверили в World Press Photo Foundation. Однако среди победителей фотографов из России нет. В знак уважения к номинантам организаторы конкурса не обсуждают работы, которые не были отобраны жюри.

Итоги регионального этапа конкурса World Press Photo-2024

С 2022 года конкурс World Press Photo проводится по новым правилам - в два этапа, чтобы исключить диспропорцию в географии. Впервые конкурс был проведен в 1955 году. Среди региональных победителей 2024 года - 24 проекта, еще шесть работ отмечены поощрительной премией.

Жюри отдельно выделило две работы в категорию "Special Mentions". Они посвящены конфликту на Ближнем Востоке. Одна работа документирует события 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на Израиль. Другая работа показывает последствия разрастающейся военной операции Израиля в секторе Газа.

Большая часть лауреатов - местные фотографы, освещающие события в своем регионе. Они снимают истории там, откуда сами родом. Региональный этап конкурса подразумевает, что в каждом регионе, в каждой части света определяются победители в четырех номинациях: Singles, Stories, Long-Term Projects, Open Format.

Темы премированных World Press Photo фотоснимков - экология и семья

Многие работы, отобранные жюри в 2024 году на региональном этапе конкурса, показывают, как фотографы работают не только над тем, чтобы показать, например, последствия изменений климата и борьбу экологических активистов, но и задокументировать то, что теряется безвозвратно. Хрупкость мира не ускользает от объектива фотокамер.

Еще один пласт тем - семья и отношения внутри семьи. Это истории борьбы с деменцией, раком, потерями и травмами. Для исполнительного директора World Press Photo Foundation Джуманы Эль Зейн Хури самый сильный снимок - фотография Мохаммеда Салема, на которой Инас Абу Маамар держит тело своей племянницы Сали, которая была убита в их доме в секторе Газа израильской ракетой. "Когда я увидела этот снимок, я поняла, что это очень важная фотография. Тот факт, что фотограф сделал ее всего через несколько дней после того, как сам стал отцом, придает работе особое значение", - делится с DW cвоими впечатлениями Джумана Эль Зейн Хури.

Фотография Мохаммеда Салема. Инас Абу Маамар держит тело своей племянницы Сали, которая была убита в их доме в секторе Газа в результате попадания израильской ракеты. Mohammed Salem / World Press Photo 2024 Фото: Mohammed Salem/REUTERS/2024 World Press Photo Contest

Лауреаты глобального конкурса будут выбраны из региональных победителей. Имена станут известны 18 апреля. С полным списком региональных лауреатов можно ознакомиться на сайте конкурса World Press Photo .

Современный мир глазами фотографов конкурса World Press Photo

Работы, отобранные жюри конкурса World Press Photo, представляют актуальную картину мира. Какая она? Как подчеркивает исполнительный директор World Press Photo Foundation Джумана Эль Зейн Хури, для разных людей - разная. Это и взлеты, и падения. "На некоторых фотографиях боль настолько очевидна, что у меня перехватывает дух. В случае с другими работами жюри отобрало истории, которые дают нам возможность дышать и ценить все то хорошее, что есть в нашем мире", - подчеркивает Джумана Эль Зейн Хури. На вопрос DW, чего больше в современном мире - боли или счастья, если судить по фотографиям, присланным на конкурс, она ответила так: "Иногда это и то, и другое. Когда смотришь на работу Винсента Хайгеса (Vincent Haiges) - солдата, видящего свою мать впервые после возвращения с войны, ты понимаешь, что здесь и любовь, и семья. Но есть в этом снимке и боль".

Работа Винсента Хайгеса. Vincent Haiges / World Press Photo 2024 Фото: Vincent Haiges/Real 21/2024 World Press Photo Contest

Таких многогранных историй среди отобранных фоторабот много. Это снимки фотографа из Южной Африки Ли-Энн Ольваге (Lee-Ann Olwage), работы Вана Найгона (Wang Naigong), Эдди Джима (Eddie Jim). Они фокусируют внимание на тесных связях внутри семьи, но рядом с любовью совсем близко соседствует печаль, а иногда и горе.

Война в Украине - отдельная тема World Press Photo. Победили две женщины

Среди победителей регионального этапа 2024 года два проекта посвященывойне в Украине . В этом году жюри отметило работы немецкого фотографа Йоханны Марии Фриц (Johanna Maria Fritz), которые показывают последствия разрушения Каховской ГЭС. Она победила в категории "Европа. Фоторепортаж". Второй фотограф - Юлия Кочетова из Украины - стала победителем в категории "Открытый формат".

Как подчеркнула DW исполнительный директор World Press Photo Foundation Джумана Эль Зейн Хури, жюри было впечатлено тем, как работы немецкого фотографа отражают экологические последствия российского вторжения в Украину. По мнению организаторов конкурса, Фриц проделала исключительную работу документалиста по пробуждению сочувствия.

Эмоциональные снимки, сделанные Юлией Кочетовой, считает жюри, выделяются среди множества работ, посвященных продолжающейся войне. В World Press Photo Foundation также отметили особую силу в выбранном и реализованном украинским фотографом формате. В этой категории жюри сочло работы Юлии Кочетовой наиболее креативными. Ей удалось применить творческий подход и использовать аудиоформат в создании комплексной истории. Это своеобразный междисциплинарный дневник войны глазами украинского фотографа, который показывает, что война - это и очень личное переживание.

В категории "Открытый формат" фотографии часто дополняются текстом, аудио- или видеорядом, но большинство работ, представленных на конкурс, - это все-таки снимки. Достаточно ли одной фотографии, без контекста, для того, чтобы рассказать всю историю? Исполнительный директор World Press Photo Foundation считает: "История фотографии всегда важна для ее понимания, особенно в современном мире. Когда людям не хватает информации, необходимой для понимания контекста, они делают предположения, что часто приводит к недопонимаю или непониманию истории, стоящей за снимком".

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