Взрывы в Мелитополе и другие события 206-го дня войны

В оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. Российских заключенных принудительно набирают на войну в Украину. Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети.

На 206-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 17 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

В оккупированном Мелитополе прозвучала серия взрывов

В находящемся под контролем российских военных Мелитополе прогремели пять взрывов, написал в субботу днем в своем Telegram-канале представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. Подробности он пообещал привести позже. Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров тоже сообщил о серии из пяти взрывов, которые произошли в поселке Богатырь в районе Молочного лимана. По его словам, российские военные передислоцировали в Богатырь часть военной техники и личного состава. О пяти взрывах со стороны лимана также информирует РИА "Мелитополь".

Ранее Федоров писал, что в ночь 17 сентября в Радивоновском заповеднике в районе Молочного лимана загорелась военная база РФ. Кроме того, сформированное пророссийскими оккупационными властями "УВД" Мелитополя в субботу заявило о повреждении двух железобетонных опор ЛЭП вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района из-за подрыва линий электропередач.

Накануне в Мелитополе были убиты "замглавы администрации города по вопросам ЖКХ" Олег Бойко и его жена Людмила, занимавшаяся подготовкой "референдумов" о вхождении оккупированных территорий области в состав РФ.

Обстрелы в Донецке, Харькове и под Белгородом: есть погибшие

Российские военные утром 17 сентября обстреляли Славянскую ТЭС, сообщил в Facebook глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, опубликовав фото пожара на территории станции, начавшегося в результате инцидента. Кроме того, Кириленко отметил, что из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

Под российский обстрел в субботу также попал город Краматорск, рассказал мэр Александр Гончаренко. По его данным, снаряды прилетели в частный сектор, три человека получили ранения. Фото разрушений опубликованы на странице политика в Facebook.

Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по расположенному в Харьковской области городу Чугуеву, сообщил в Telegram глава областной администрации Олег Синегубов. По его данным, в результате получила ранение 11-летняя девочка. Позже она скончалась в больнице. Также были повреждены объекты критической инфраструктуры и частного сектора, бизнеса, автозаправочной станции, указал Синегубов.

Днем 17 сентября Telegram-каналы Донецка сообщили об обстреле центра этого города. Указывается, в частности, что в здание "администрации" Ворошиловского района попали четыре снаряда. Другими целями стали площадь Ленина, здание "Минюста ДНР" и почтамт. Еще один взрыв зафиксирован около драмтеатра. По сведениям интернет-портала strana.news, в самопровозглашенной "ДНР" заявили о гибели не менее четырех мирных жителей Донецка.

В результате обстрела села Красный Хутор Белгородской области, расположенного вблизи границы с Украиной, погибла женщина, еще два человека получили ранения, написал в Telegram-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Об обстреле Красного Хутора также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Запорожская АЭС вновь подключена к энергосистеме Украины

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в оккупированном городе Энергодар снова получает электроэнергию напрямую из украинской энергосистемы, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Согласно его данным, инженеры отремонтировали одну из четырех основных линий электропередач, которые связывают ЗАЭС с подконтрольной Киеву территорией Украины. Остальные три основные линии, поврежденные ранее в результате боевых действий, остаются отключенными.

"Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, но им по-прежнему требуется электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности", - говорится в сообщении МАГАТЭ. Отмечается, что с 5 сентября станция не поставляет электроэнергию домохозяйствам, заводам и другим потребителям.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил в Twitter, что, хотя за последнюю неделю положение дел в области электроснабжения ЗАЭС улучшилось, ситуация по-прежнему нестабильна. Он начал консультации "со всеми соответствующими сторонами" для срочного создания зоны ядерной безопасности.

Байден предостерег РФ от применения ядерного оружия

Президент США Джо Байден призвал главу российского государства Владимира Путина отказаться от мысли об использовании в Украине химического или тактического ядерного оружия. "Не надо. Не надо. Не надо. Вы измените лицо войны, как ничто со времен Второй мировой войны ", - такими словами вечером 16 сентября Байден ответил в интервью телеканалу CBS на вопрос, что он сказал бы Путину, если бы тот задумался о подобной возможности.

Американский лидер не сообщил, как именно отреагируют США, если Россия все же пойдет на такой шаг. "Думаете, я сказал бы вам это, если бы знал, что это будет? - поинтересовался он у ведущего программы "60 минут" Скотта Пелли. - Конечно, я вам этого не скажу. Это будет иметь последствия".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 17 сентября на вопрос журналистов о возможности применения Москвой ядерного оружия в Украине ответил: "Читайте доктрину. Там все написано". В этом документе указано, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".

Германия поставит Украине еще 18 гаубиц

Правительство ФРГ после долгих колебаний удовлетворило просьбу Украины о поставке еще 18 артиллерийских орудий. Киев обратился к Берлину с этой просьбой еще в июле, сообщил еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Издание уточняет, что конкретно речь идет о 18 гаубицах RCH-155 общей стоимостью 216 млн евро, которые Киев намеревался заказать у оборонного концерна Krauss-Maffei-Wegmann (KMW). Это следует из письма министра обороны Украины Алексея Резникова германской коллеге Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Резников направил это послание еще 14 июля. Согласно источникам в правительстве в Киеве, запрос Украины о дополнительных гаубицах RCH-155 неоднократно обсуждался в правительстве ФРГ, но какого-либо решения не принималось. Лишь теперь поступил официальный положительный ответ.

Politico: Киев непублично ведет переговоры с США об F-16

Украина перестала публично обращаться к США с просьбой поставить ей такое высокотехнологичное вооружение, как истребители F-16, зенитные ракетные комплексы Patriot и боевые беспилотники MQ-1C Gray Eagle, однако переговоры на эту тему продолжаются "без шума", пишет американское онлайн-издание Politico.

По словам анонимных источников редакции, "кампанию для снижения публичности (этих переговоров. - Ред.) вели советники президент Украины Владимира Зеленского в Киеве и ключевые посредники в Вашингтоне. Подобный дружеский совет исходил и от самой администрации Байдена, которая призывала Киев сосредоточиться на том, что ему сейчас необходимо, чтобы вытеснить российские войска с позиций на востоке и юге Украины".

Между тем, учитывая большой спрос на истребители F-16 у союзников США, Киев, "вероятно, получит их, когда война уже закончится", цитирует Politico свой источник. Решение о передаче Киеву систем Patriot должен будет принять президент Байден.

ЧВК Вагнера принудительно набирает заключенных на войну

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера принудительно набирает заключенных российских колоний на войну с Украиной, сообщило онлайн-издание SOTA, указав, что в его распоряжении имеется переписка в чате между одним из заключенных ИК-4 в республике Марий Эл с его бывшей девушкой.

Судя по переписке от 14 сентября, скриншот которой издание опубликовало в своем Telegram-канале, вербовщики из ЧВК Вагнера отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям, как убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. После этого их вызывают на вахту, "и всё: там грузят в воронок - и на аэродром". Завербованным заключенным, как отмечает издание, обещают деньги и амнистию через полгода пребывания на фронте.

Вывоз заключенных из колоний, по данным SOTA, оформляется как "этапирование для производства следственных действий" по линии Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ), сотрудники которых "сейчас работают на контролируемых Россией территориях Украины".

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