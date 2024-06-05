Выходец из Донбасса арестован в Париже из-за плана диверсии

По предварительной информации подозреваемый пытался изготовить несколько взрывных устройств, чтобы уничтожить французское военное оборудование, предназначенное для поставок в Украину.

Выходец из Донбасса, имеющий российское и украинское гражданство, арестован во Франции в связи с возможной подготовкой теракта. Как сообщает в среду, 5 июня, издание JDD со ссылкой на источник в национальной разведке, 26-летний мужчина был доставлен в больницу с серьезными ожогами лица, после взрыва самодельного взрывного устройства, которое он собирал.

По данным издания, после его задержания полиция устроила обыск в номере гостиницы, неподалеку от международного аэропорта Шарль-де-Голль, где он остановился. Полиция обнаружила несколько взрывных устройств и аммиачную селитру - дешевое взрывчатое вещество, которое часто используют террористы. Следователи также нашли деньги, несколько поддельных паспортов и стрелковое оружие.

Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции и Главное управление внутренней безопасности французского МВД. Дело возбуждено по статьям "участие в террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений против людей" и "хранение зажигательного или взрывчатого вещества". По предварительной информации подозреваемый пытался изготовить несколько взрывных устройств, чтобы уничтожить французское военное оборудование, предназначенное для поставок в Украину. Его образ действий позволяет предположить, что он действовал в одиночку, а самодельный характер взрывных устройств ставит под сомнение возможную эффективность теракта, отметили источники французских СМИ.

Франция активно поддерживает Украину

Франция - один из самых активных сторонников Украины в отражениироссийской агрессии. С 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2023-го Париж передал Киеву военное оборудование на сумму в 2,6 млрд евро. Кроме того, как сообщила со ссылкой на анонимный источник медиакомпания BBC, 2 июня президент Франции Эмманюэль Макрон дал согласие на то, чтобы Украина наносила удары по российским военным аэродромам в Белгородской и Курской областях, поставленными Парижем крылатыми ракетами Storm Shadows и Scalps.

В преддверии стартующей 26 июля летней Олимпиады в Париже, во Франции значительно усиленны меры безопасности.