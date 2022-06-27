Приговор по делу о терактах в Париже: шаг Франции на пути к исцелению

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Приговор по делу о ноябрьских терактах 2015 года во французской столице вынесут в среду, 29 июня. Окончание этого судебного процесса - важный шаг для страны и для тех, кто выжил.
Вот уже десять месяцев территория вокруг Дворца юстиции на Иль-де-ла-Сите в центре Парижа выглядит как зона повышенной опасности. Металлические решетки окружают здание, охраняемое десятками вооруженными до зубов полицейских - их служебные автомобили припаркованы в ряд перед входом. С сентября 2021 года во дворце идет процесс по делу 20 лиц (шесть из них отсутствуют либо считаются умершими), которые обвиняются в причастности к подготовке и проведению самых крупных терактов во Франции со времен Второй мировой войны.
Вечером 13 ноября 2015 года боевики террористической группировки убили 130 человек на футбольном стадионе "Стад де Франс", в кафе и концертном зале "Батаклан". После нападений остались тысячи глубоко травмированных выживших участников тех событий (часть из них была тяжело ранена) и членов их семей. Более двух тысяч из них выступают истцами в судебном процессе. Приговор по этому делу суд должен вынести в среду, 29 июня. Это должно стать важным шагом - для Франции и для тех, кто пережил теракты.
Один из истцов - 30-летний франко-чилийский фотограф Давид Фриц Гёппингер. "У меня не было вообще никаких ожиданий по поводу этого процесса, но сейчас я по-настоящему рад, что играл активную роль в ходе заседаний. Тем самым я больше не пассивная жертва", - говорит он в интервью DW, сидя в коридоре перед залом суда.
Светлое помещение оборудовали специально для этого процесса - на это выделили восемь миллионов евро. Среди всех имевшихся залов дворца не оказалось подходящего по площади для крупнейшего уголовного процесса в истории Франции. Слушания дела снимают на камеру для архива - это всего тринадцатое судебное разбирательство в истории страны, в рамках которого используется такая процедура.
С начала процесса Давид Фриц Гёппингер ведет онлайн-дневник на французском сайте телеканала France Info, в котором выкладывает по одному фото в день. Гёппингер - один из тех 300 истцов, которые выступили в суде. В ту ночь в ноябре 2015 года он оказался в числе полутора тысяч посетителей концерта американской рок-группы Eagles of Death Metal в "Батаклане".
Когда три террориста начали стрелять в толпу, Давид попытался скрыться через окно. Но один из нападавших догнал его и взял в заложники - как и еще 20 человек в помещении на втором этаже. "Для меня это было как стоять перед вратами преисподней", - так описывал франко-чилийский участник тех событий часы, когда он был заложником, в ходе выступлений со свидетельскими показания в октябре 2021 года.
Стоя перед судьями, Гёппингер - мужчина с темными волосами, в черных брюках и черно-белой клетчатой рубашке, казался спокойным. Но слушая его слова, можно было ощутить, какие глубокие шрамы оставило случившееся. "Я сказал себе: "Ты умрешь". И стал молиться о том, чтобы уйти с достоинством, - вспоминал он на заседании. - А когда полиция начала операцию по освобождению, мы все подумали: "Нет, не делайте этого, это будет нашим концом". Внезапно меня кто-то схватил и толкнул в коридор. Я поднялся, и у меня в мыслях было только одно: "Боже, я жив!".
Во время операции по освобождению заложников никто из них и из полицейских чудом не погиб и даже не был серьезно ранен, хотя задача правоохранителей расценивалась как крайне сложная и связанная с высоким риском. "Для меня было важно просто рассказать свою версию событий перед судом. Это способ письменно зафиксировать правду и часть моего личного процесса исцеления", - поясняет Гёппингер. Он до сих пор видит во сне кошмары о событиях той ноябрьской ночи.
Для сотрудника полиции Мишеля Кабоша так же важно иметь возможность рассказать, что произошло в те часы. Только в ходе процесса общественность узнала, какую роль он сыграл в трагических событиях. Когда Давид Фриц Гёппингер как мог пытался продержаться на верхнем этаже, Кабош и его коллеги из подразделения BAC75N криминальной полиции были первыми, кто прибыл к "Батаклану".
"Когда мы вошли внутрь, перед нами предстала картина бойни, - вспоминает Кабош в разговоре с DW. - Везде лежали мертвые, пахло кровью и порохом, а пол не был виден из-за сплошных луж крови". В последующие часы полицейские из BAC75N эвакуировали из концертного зала всех раненых. "Но потом спецподразделения поручили нам регулировать движение - при этом мы были сверху донизу измазаны в крови", - делится Кабош.
Как и другие полицейские, он и его коллеги были глубоко потрясены событиями той ночи. Но руководство впоследствии представило все так, будто BAC75N не было в "Батаклане". "Ни в официальных отчетах, ни в результатах проведенного предварительного следствия не упоминалось о том, какую роль мы тогда сыграли, а когда я начал рассказывать об этом, меня назвали лгуном. Меня внесли в черный список, что сделало невозможным получение повышения по службе", - рассказывает Мишель Кабош. Официального пояснения, почему эти полицейские не упоминаются в отчетах, до сегодняшнего дня нет. Но, по крайней мере, официальная версия случившегося будет откорректирована с учетом показаний полицейского в суде.
Для десяти подсудимых гособвинение требует пожизненных сроков. В их числе - предполагаемые организаторы, члены террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которая взяла на себя ответственность за теракты, - эти люди считаются погибшими в Сирии. Среди подсудимых также и лица, которые должны были доставить оружие и документы, и Салах Абдеслам - единственный выживший участник террористической атаки на Париж. По версии следствия, 13 ноября он находился в столице Франции вместе с еще девятью террористами.
Абдеслам должен был участвовать в нападении, но не привел в действие "пояс шахида". По данным экспертов, устройство не сработало. После случившегося он бежал в Бельгию. В суде Абдеслам давал противоречивые показания, сначала называл себя "бойцом ИГ", а позже просил прощения у жертв и членов их семей.
Но что именно сказал Абдеслам, для Артура Денуво не важно. Денуво тоже пережил теракт в "Батаклане". Он - председатель ассоциации жертв терактов 13 ноября Life for Paris ("Жизнь Парижу"). "Самое главное, что он (Салах Абдеслам, - Ред.) в принципе выступал на заседании. На основании этого суд может составить свое мнение и установить справедливость", - отмечает Денуво в беседе с DW.
Для него этот судебный процесс - демократический ответ Франции на те ужасные террористические акты. "Суд показал, что Франция обладает правовой системой, которая позволяет судить и за такие зверства, и что терроризм - это тупик, и он не порождает героев. Может быть, это покажется очевидным, но до сих пор есть молодые люди, которых привлекает исламистский терроризм, - говорит Денуво. - Я надеюсь, что теперь каждый поймет, что терроризм не имеет будущего и что такие атаки должны прекратиться".
Лично для него приговор - каким бы он ни оказался - это шаг вперед: "После этого мы, выжившие, возможно, когда-нибудь сможем не рассматривать себя как жертв и наконец открыться для других вещей в жизни". Кабош тоже считает, что процесс - это важный шаг на пути к исцелению. И для страны, и для него самого.
И все же после всех тех событий в нем что-то сломалось, а именно - определенное базовое доверие к властям. После терактов полицейский стал лихорадочно проходить все возможные учебные курсы по борьбе с терроризмом. "Мне просто нужно было понять, какие ошибки мы сделали той ночью и каким образом мы могли бы их избежать", - рассказывает Кабош на семинаре для частных охранников на юге Парижа. Он уже сам проводит для них курс на тему борьбы с терроризмом.
В будущем полицейский планирует проводить больше таких курсов: 41-летний мужчина решил оставить работу, которой собирался посвятить всю свою жизнь: "Я попросил разрешить мне уйти из полиции. Я осознал, насколько тяжело изменить такую инертную систему". Кабош основал несколько консалтинговых фирм и частное охранное предприятие: "Мы должны быть еще более бдительными, чем раньше, чтобы исключить повторение подобного". Давид Фриц Гёппингер, в свою очередь, твердо убежден в том, что терроризм никогда не сможет победить.
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