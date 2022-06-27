Приговор по делу о терактах в Париже: шаг Франции на пути к исцелению

Вот уже десять месяцев территория вокруг Дворца юстиции на Иль-де-ла-Сите в центре Парижа выглядит как зона повышенной опасности. Металлические решетки окружают здание, охраняемое десятками вооруженными до зубов полицейских - их служебные автомобили припаркованы в ряд перед входом. С сентября 2021 года во дворце идет процесс по делу 20 лиц (шесть из них отсутствуют либо считаются умершими), которые обвиняются в причастности к подготовке и проведению самых крупных терактов во Франции со времен Второй мировой войны.

"Я больше не пассивная жертва"

Вечером 13 ноября 2015 года боевики террористической группировки убили 130 человек на футбольном стадионе "Стад де Франс", в кафе и концертном зале "Батаклан". После нападений остались тысячи глубоко травмированных выживших участников тех событий (часть из них была тяжело ранена) и членов их семей. Более двух тысяч из них выступают истцами в судебном процессе. Приговор по этому делу суд должен вынести в среду, 29 июня. Это должно стать важным шагом - для Франции и для тех, кто пережил теракты.

Начало судебного процесса по делу о терактах в Париже, сентябрь 2021 года

Один из истцов - 30-летний франко-чилийский фотограф Давид Фриц Гёппингер. "У меня не было вообще никаких ожиданий по поводу этого процесса, но сейчас я по-настоящему рад, что играл активную роль в ходе заседаний. Тем самым я больше не пассивная жертва", - говорит он в интервью DW, сидя в коридоре перед залом суда.

Светлое помещение оборудовали специально для этого процесса - на это выделили восемь миллионов евро. Среди всех имевшихся залов дворца не оказалось подходящего по площади для крупнейшего уголовного процесса в истории Франции. Слушания дела снимают на камеру для архива - это всего тринадцатое судебное разбирательство в истории страны, в рамках которого используется такая процедура.

"Казалось, что я стою перед вратами преисподней"

С начала процесса Давид Фриц Гёппингер ведет онлайн-дневник на французском сайте телеканала France Info, в котором выкладывает по одному фото в день. Гёппингер - один из тех 300 истцов, которые выступили в суде. В ту ночь в ноябре 2015 года он оказался в числе полутора тысяч посетителей концерта американской рок-группы Eagles of Death Metal в "Батаклане".

Когда три террориста начали стрелять в толпу, Давид попытался скрыться через окно. Но один из нападавших догнал его и взял в заложники - как и еще 20 человек в помещении на втором этаже. "Для меня это было как стоять перед вратами преисподней", - так описывал франко-чилийский участник тех событий часы, когда он был заложником, в ходе выступлений со свидетельскими показания в октябре 2021 года.

Давид Фриц Гёппингер

Стоя перед судьями, Гёппингер - мужчина с темными волосами, в черных брюках и черно-белой клетчатой рубашке, казался спокойным. Но слушая его слова, можно было ощутить, какие глубокие шрамы оставило случившееся. "Я сказал себе: "Ты умрешь". И стал молиться о том, чтобы уйти с достоинством, - вспоминал он на заседании. - А когда полиция начала операцию по освобождению, мы все подумали: "Нет, не делайте этого, это будет нашим концом". Внезапно меня кто-то схватил и толкнул в коридор. Я поднялся, и у меня в мыслях было только одно: "Боже, я жив!".

Во время операции по освобождению заложников никто из них и из полицейских чудом не погиб и даже не был серьезно ранен, хотя задача правоохранителей расценивалась как крайне сложная и связанная с высоким риском. "Для меня было важно просто рассказать свою версию событий перед судом. Это способ письменно зафиксировать правду и часть моего личного процесса исцеления", - поясняет Гёппингер. Он до сих пор видит во сне кошмары о событиях той ноябрьской ночи.

Не упомянуты в официальных отчетах

Для сотрудника полиции Мишеля Кабоша так же важно иметь возможность рассказать, что произошло в те часы. Только в ходе процесса общественность узнала, какую роль он сыграл в трагических событиях. Когда Давид Фриц Гёппингер как мог пытался продержаться на верхнем этаже, Кабош и его коллеги из подразделения BAC75N криминальной полиции были первыми, кто прибыл к "Батаклану".

"Когда мы вошли внутрь, перед нами предстала картина бойни, - вспоминает Кабош в разговоре с DW. - Везде лежали мертвые, пахло кровью и порохом, а пол не был виден из-за сплошных луж крови". В последующие часы полицейские из BAC75N эвакуировали из концертного зала всех раненых. "Но потом спецподразделения поручили нам регулировать движение - при этом мы были сверху донизу измазаны в крови", - делится Кабош.

Всего по делу в качестве обвиняемых проходят 20 человек

Как и другие полицейские, он и его коллеги были глубоко потрясены событиями той ночи. Но руководство впоследствии представило все так, будто BAC75N не было в "Батаклане". "Ни в официальных отчетах, ни в результатах проведенного предварительного следствия не упоминалось о том, какую роль мы тогда сыграли, а когда я начал рассказывать об этом, меня назвали лгуном. Меня внесли в черный список, что сделало невозможным получение повышения по службе", - рассказывает Мишель Кабош. Официального пояснения, почему эти полицейские не упоминаются в отчетах, до сегодняшнего дня нет. Но, по крайней мере, официальная версия случившегося будет откорректирована с учетом показаний полицейского в суде.

Демократический ответ Франции на террор

Для десяти подсудимых гособвинение требует пожизненных сроков. В их числе - предполагаемые организаторы, члены террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которая взяла на себя ответственность за теракты, - эти люди считаются погибшими в Сирии. Среди подсудимых также и лица, которые должны были доставить оружие и документы, и Салах Абдеслам - единственный выживший участник террористической атаки на Париж. По версии следствия, 13 ноября он находился в столице Франции вместе с еще девятью террористами.

Один из главных подсудимых Салах Абдеслам (рисунок с судебного процесса)

Абдеслам должен был участвовать в нападении, но не привел в действие "пояс шахида". По данным экспертов, устройство не сработало. После случившегося он бежал в Бельгию. В суде Абдеслам давал противоречивые показания, сначала называл себя "бойцом ИГ", а позже просил прощения у жертв и членов их семей.

Но что именно сказал Абдеслам, для Артура Денуво не важно. Денуво тоже пережил теракт в "Батаклане". Он - председатель ассоциации жертв терактов 13 ноября Life for Paris ("Жизнь Парижу"). "Самое главное, что он (Салах Абдеслам, - Ред.) в принципе выступал на заседании. На основании этого суд может составить свое мнение и установить справедливость", - отмечает Денуво в беседе с DW.

Для него этот судебный процесс - демократический ответ Франции на те ужасные террористические акты. "Суд показал, что Франция обладает правовой системой, которая позволяет судить и за такие зверства, и что терроризм - это тупик, и он не порождает героев. Может быть, это покажется очевидным, но до сих пор есть молодые люди, которых привлекает исламистский терроризм, - говорит Денуво. - Я надеюсь, что теперь каждый поймет, что терроризм не имеет будущего и что такие атаки должны прекратиться".

"Когда-нибудь сможем не рассматривать себя как жертв"

Лично для него приговор - каким бы он ни оказался - это шаг вперед: "После этого мы, выжившие, возможно, когда-нибудь сможем не рассматривать себя как жертв и наконец открыться для других вещей в жизни". Кабош тоже считает, что процесс - это важный шаг на пути к исцелению. И для страны, и для него самого.

Мишель Кабош

И все же после всех тех событий в нем что-то сломалось, а именно - определенное базовое доверие к властям. После терактов полицейский стал лихорадочно проходить все возможные учебные курсы по борьбе с терроризмом. "Мне просто нужно было понять, какие ошибки мы сделали той ночью и каким образом мы могли бы их избежать", - рассказывает Кабош на семинаре для частных охранников на юге Парижа. Он уже сам проводит для них курс на тему борьбы с терроризмом.

В будущем полицейский планирует проводить больше таких курсов: 41-летний мужчина решил оставить работу, которой собирался посвятить всю свою жизнь: "Я попросил разрешить мне уйти из полиции. Я осознал, насколько тяжело изменить такую инертную систему". Кабош основал несколько консалтинговых фирм и частное охранное предприятие: "Мы должны быть еще более бдительными, чем раньше, чтобы исключить повторение подобного". Давид Фриц Гёппингер, в свою очередь, твердо убежден в том, что терроризм никогда не сможет победить.

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