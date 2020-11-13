 В Париже почтили память жертв терактов 13 ноября 2015 года | Новости из Германии о Европе | DW | 13.11.2020

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Европа

В Париже почтили память жертв терактов 13 ноября 2015 года

Теракты 13 ноября 2015 года стали самыми кровопролитными из всех, совершенных во Франции в мирное время. В траурных мероприятиях в Париже участвовали премьер-министр Франции Жан Кастекс и мэр столицы Анн Идальго.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс на церемонии в Париже, 13 ноября 2020 года

В столице Франции Париже в пятницу, 13 ноября, прошли официальные траурные мероприятия в память о жертвах терактов пятилетней давности, в результате которых погибли 130 человек и еще около 350 были ранены. Из-за пандемии коронавируса они проходили в узком кругу. Премьер-министр Франции Жан Кастекс возложил венок у стадиона Stade de France, где вечером 13 ноября 2015 года исламист из джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) совершил самоподрыв во время товарищеского футбольного матча между сборными Германии и Франции.

После этого Кастекс посетил концертный зал Bataclan, а также бары и рестораны, где джихадисты убили большинство своих жертв. В каждом из этих мест премьер и сопровождавшие его мэр Парижа Анн Идальго и представители силовых структур почтили память погибших минутами молчания.

Теракты 13 ноября 2015 года были самыми кровопролитными из всех, совершенных во Франции в мирное время. В настоящее время во Франции, из-за недавних терактов в Ницце и под Парижем, вновь действует наивысший уровень террористической угрозы.

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    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:30

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