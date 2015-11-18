 В Бельгии судят обвиняемых в пособничестве террористам | Новости из Германии о Европе | DW | 19.04.2022

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Европа

В Бельгии судят обвиняемых в пособничестве террористам

В обстановке повышенной секретности близ Брюсселя начался процесс по делу о пособничестве террористам, совершившим нападения в Париже в 2015 году. В зале суда девять обвиняемых.

Cпасатели помогают жертвам теракта в Париже в 2015 году

Cпасатели помогают жертвам теракта в Париже в 2015 году (фото из архива)

В Бельгии в обстановке повышенной секретности во вторник, 19 апреля, начался судебный процесс над обвиняемыми в пособничестве террористам, устроившим нападения в Париже в 2015 году. Всего по делу проходит 14 человек, в зале суда присутствуют девять из них, еще двое предположительно погибли в Сирии, уточняет AFP. О судьбе троих не сообщается.

Большинству подсудимых предъявлены обвинения в "участии в деятельности террористической группы". В случае если суд признает их виновными, преступникам грозит многолетнее лишение свободы.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые знали о террористических намерениях участников парижских нападений и помогали им, среди прочего, добыть фальшивые документы или в качестве водителей как до, так и после терактов. Защита намерена доказывать невиновность обвиняемых. Суд продлится до 20 мая, когда должен быть вынесен приговор. Заседания проводятся в бывшей штаб-квартире НАТО рядом с брюссельским аэропортом.

Теракты в Париже

Серия террористических нападений произошла 13 ноября 2015 года, когда боевики "Исламского государства" устроили взрывы у стадиона "Стад де Франс", стрельбу в ресторанах и захват заложников в концертном зале Bataclan. Тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Это был самый кровопролитный теракт во Франции со времен Второй мировой войны.

Суд по делу о терактах в Париже начался в сентябре 2021 года, по делу проходят 20 человек, шестерых судят заочно, предположительно, они погибли в Сирии. Только один из подсудимых был непосредственным участников нападений - это Салах Абдеслам, который скрывался в Бельгии до марта 2016 года, когда был обнаружен и арестован. Ему грозит пожизненное заключение.

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    Автор: Александра Елкина


 

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